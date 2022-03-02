شباب الأهلي يكسب النصر في ذهاب نصف نهائي السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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حقق فريق السلة في نادي شباب الأهلي انتصاراً مستحقاً على ضيفه النصر بفارق 17 نقطة وبنتيجة «86-69»، في مباراة جمعتهما بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، لحساب ذهاب الدور نصف النهائي في بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، ويتجدد لقاء الفريقين الأحد المقبل بصالة نادي النصر في جولة الإياب ويحتاج النصر للفوز وتأجيل الحسم لمباراة فاصلة، بينما يكفي شباب الأهلي الفوز والتأهل للمباراة النهائية لمقابلة المتأهل من الشارقة والوصل، وكان الشارقة فاز ذهاباً على ضيفه الوصل 77-66 ويلتقيان الجمعة بصالة الوصل في جولة الإياب، وفي حال فوز الوصل تقام مباراة فاصلة الأربعاء المقبل.

وجاء فوز شباب الأهلي بفضل تقدمه في الفترات الأولى والثالثة والرابعة بالنتائج 23-15 و 19-15 و33-17 فيما اكتفى النصر بالتقدم في الفترة الثانية 22-11.

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