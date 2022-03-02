«أبوظبي للكنعد» تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ويشارك في البطولة 300 قارب، وهو الرقم الأكبر الذي تسجله البطولة في أولى جولاتها هذا الموسم مما يبشر بتحديات ومنافسة مثيرة ستكون حاضرة لدى كل المشاركين في هذه الجولة.

ووجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، راعي البطولة على دعمه واهتمامه، مؤكداً على المستوى الكبير الذي وصلت له البطولة حالياً خصوصاً مع زيادة عدد المسجلين والمشاركين في الحدث.

وقال: نلاحظ أن عدد المشاركين في بطولة صيد الكنعد في ازدياد مستمر، وهذا يدل على زيادة شعبية هذه البطولة وأهميتها.

ودعا الرميثي المشاركين إلى الالتزام بتطبيق القوانين واللوائح التي وضعتها اللجنة المنظمة، متمنياً لهم السلامة والتوفيق والنجاح من خلال المشاركة في المسابقة ومحاولة الوصول للأوزان الأعلى.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز