العين للرياضات الذهنية يحتفي برئيس الشطرنج المصري

المصدر: العين- البيان الرياضي

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احتفى نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج رئيس اتحاد البحر الأحمر، وخليج عدن للشطرنج، وذلك بمناسبة زيارته للنادي، عقب إعادة انتخابه لدورة ثالثة في رئاسة أكبر وأقدم الاتحادات العربية، الاتحاد المصري الذي تأسس عام 1894، حضر الحفل، الذي أقيم بمقر النادي بمدينة العين، محمد أمين بن عبدالله الزرعوني الرئيس التنفيذي للنادي، والمهندس طارق علي الطاهر المدير التنفيذي للشؤون الفنية.

وأهدى الزرعوني درع النادي إلى الدكتور الجندي تعبيراً عن عمق العلاقات، التي تربط النادي بالاتحاد المصري ورئيسه المنتخب، وذلك في إطار العلاقات المتميزة في مختلف المجالات ولا سيما الرياضية بين الإمارات ومصر، ورحب الزرعوني في كلمته برئيس الاتحاد المصري في داره، متمنياً له التوفيق في دورته الثالثة لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار للشطرنج المصري.

من جانبه، توجه الدكتور هشام الجندي بوافر الشكر والامتنان إلى الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس النادي، مؤكداً عمق العلاقات التي تربطه بنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مثمناً حفل التكريم، الذي يضاعف حرصه على استمرار التعاون والشراكة المستدامة بين الاتحاد المصري، والنادي العيناوي الكبير قلعة الشطرنج والألعاب الذهنية، الذي توج مدينة العين، لتكون عاصمة الشطرنج والألعاب الذهنية في قارة آسيا.

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