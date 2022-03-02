معسكر أوروبي يجهز منتخب الإمارات لكرة اليد للمشاركة في الدورة الخليجية

المصدر: وام

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أكد ناصر الحمادي الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد أنه تم اعتماد لجنة المنتخبات مشاركة منتخبنا الوطني في دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت التي ستقام في شهر مايو المقبل، بقائمة تضم 16 لاعبا بحسب لوائح البطولة.

وقال الحمادي في تصريحات لـ "وكالة أنباء الإمارات" / وام / إن المشاركة الخليجية ستكون ضمن خطة إعداد المنتخب من أجل الاستحقاقات المقبلة، خاصة البطولة الآسيوية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إقامة معسكر داخلي للمنتخب قبل المشاركة في البطولة الخليجية إضافة إلى معسكر خارجي من المتوقع أن يكون بإحدى الدول الأوروبية.

وفيما يتعلق بنتائج منتخب الإمارات الأخيرة في البطولة الآسيوية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية .. أكد أنه تمت مناقشة نتائج المنتخب الأول في البطولة من أجل معالجة السلبيات لتلافيها خلال المشاركات المقبلة.

وأضاف: " نأمل أن تكون البطولة الخليجية في الكويت بداية عودة منتخبنا الوطني إلى منصات التتويج، خاصة وأن لدينا أفضل العناصر داخل الفريق، ونتوقع منهم الكثير خلال الفترة القليلة المقبلة".

وعن المشاركة في بطولة آسيا للناشئين بالبحرين .. قال الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد إنه تم خلال الاجتماع الأخير للجنة المنتخبات اعتماد مشاركة منتخب الإمارات للناشئين من مواليد 2004-2005، في البطولة الآسيوية التي ستقام في شهر يوليو المقبل، وستشهد الفترة المقبلة قبل انطلاق البطولة إقامة معسكر خاص للاعبين من أجل الاستعداد للحدث.

وفيما يتعلق المدرب الجديد لمنتخب اليد .. أكد الحمادي أنه لم يتم الاستقرار على اسم المدرب حتى الآن.



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