كابيتش يحرز ذهبية الحزام الأسود في الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: وام

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حققت جولة سلوفينيا من سلسلة جولات الدوري الدولي لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو نجاحا كبيرا، حظي بردود أفعال واسعة في أوروبا في مختلف وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، في ظل مشاركة 240 لاعبا ولاعبة من 20 دولة حول العالم.

وأقيمت المنافسات في مدينة ليوبليانا السلوفينية وحضرها روبيرت بيردتش رئيس الاتحاد الأوروبي وعدد من مسؤولي رياضة الجوجيتسو في أوروبا.

وتقيم رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أكثر من 120 بطولة حول العالم في مختلف القارات لنشر وتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب، وتستهدف الوصول إلى رقم 150 بطولة ومنافسة خلال عام 2023. وفي ضوء ذلك تعد أبوظبي أكبر مطور في العالم لرياضة الجوجيتسو.

وشهدت النزالات تألق العديد من اللاعبين والأبطال أهمهم السلوفيني المير كابيتش، الذي فاز بالميدالية الذهبية للحزام الأسود للبدلة فئة "الأساتذة 2 " لوزن 120 كجم، وماكس أرنولد الذي توج بذهبية وزن 85 كجم للمحترفين فئة الحزام البني، والكرواتي لوكا سكوريتش الذي فاز بالميدالية الذهبية عن وزن 120 كجم للمحترفين فئة بدون بدلة، والبطلة السلوفانية ماروسا سميجوتش التي فازت بذهبية وزن 55 كجم للحزام الأزرق بدون بدلة.

وشهدت البطولة توزيع 72 ميدالية ذهبية، و66 فضية، و 38 برونزية، فيما حصلت أكاديمية جرايسي باها على جائزة المركز الأول على مستوى الأكاديميات المشاركة، حيث حصدت 15950 نقطة، بما رفع رصيد سلوفينيا إلى 21650 نقطة لتحتل المركز الأول على مستوى الدول، وتلتها التشيك في المركز الثاني برصيد 12200 نقطة، ثم كرواتيا في المركز الثالث برصيد 11550 نقطة، وتعد أبرز مكاسب البطولة أنها شهدت توافد عدد كبير من الأبطال والبطلات الواعدين والواعدات الذين سيكون لهم شأن كبير في مستقبل هذه الرياضة.

وحرصت اللجنة المنظمة على تطبيق البروتوكول الطبي المعتمد بمنتهى الدقة، وإلزام كل المشاركين بكافة ضوابطه، للخروج بالحدث في أفضل صورة.

وتكتسب البطولة أهمية كبرى، وفضلا عن جوائزها المالية وميدالياتها، إلا أنها تمنح كل لاعب يحصل على المركز الأول في فئته 600 نقطة في التصنيف الدولي السنوي للمنافسة على جائزة أبوظبي العالمية السنوية.

من ناحيته أكد روبيرت بيردتش رئيس الاتحاد الأوروبي للجوجيتسو أن أبوظبي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في الجوجيتسو على المستوى العالمي، وأن ما تقوم به من تطبيق لأفضل برامج في العالم لنشر وتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب في سن مبكرة، وصناعة الأبطال، وتنظيم أهم بطولات في العالم، يلهم كل الاتحادات الوطنية والقارية للاستفادة من تلك البرامج والمبادرات، ويوفر أفضل بيئة تنافسية للاعبين من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن رياضة الجوجيتسو وكل المنتمين لها كانوا يشعرون بالتهميش في السابق، ولكن منذ دخول أبوظبي على خط تلك الرياضة، تغير المشهد تماما، وحدث إثراء شامل لكل الممارسات في البرامج المتبعة والبطولات الاحترافية، والاهتمام الإعلامي الكبير، فضلا عن أنها تقود الجهود الدولية في اعتماد اللعبة في كل المنظمات.

وقال بيرديتش: " نتقدم بالشكر إلى سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وإلى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو على سلسلة بطولات الدوري الدولي في مختلف دول العالم، وكذلك سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، حيث ساهمت هذه البطولات في اكتشاف العديد من النجوم والنجمات، ووفرت لهم الدافع لمواصلة التدريبات من أجل التتويج في كل بطولة، والمنافسة في النهاية على جائزة أبوظبي العالمية، ولهذا فإن كل محبي ومنتسبي ومسؤولي الجوجيتسو في العالم، يدركون أن تاريخ تلك اللعبة ينقسم إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل دخول أبوظبي لدائرة التأثير فيها، ومرحلة ما بعد دخول أبوظبي بثقلها بما حقق نقلة نوعية شاملة في كل الجوانب.

من ناحيته أكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن المتابعة الحثيثة من سعادة عبدالمنعم الهاشمي لكل جولات وبطولات الرابطة، وتعليماته المستمرة بالتطوير والتحديث، وراء النجاحات المتواصلة لفعاليات الرابطة حول العالم، مشيرا إلى أن الرابطة تنظر دائما على مؤشرات الأداء كل شهر، في البطولات والفعاليات التي تنظمها حول العالم، لضمان التواجد في كل مكان، بما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة للجوجيتسو العالمي، ويؤكد للجميع أنها القاطرة التي تجر خلفها كل برامج ومشروعات ومبادرات التطوير.

وأضاف البحري الجولة المقبلة من الدوري الدولي ستقام في أمستردام وتم الاطمئنان على اكتمال الاستعدادات لانطلاقها في 5 مارس الجاري، وذلك بعد أن تم إغلاق باب التسجيل لها أمس الثلاثاء، وستتضمن منافساتها كل الفئات البراعم والأشبال والناشئين والشباب والأساتذة، وهناك تواصل مع المنظمين المحليين لاخراج الحدث بأفضل صورة.



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