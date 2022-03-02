«سكاي واردز» يستأنف «مليون شكراً» خلال كأس دبي العالمي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن «سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين مع طيران الإمارات وفلاي دبي، عن استئناف تنظيم حملته الخيرية السنوية «مليون شكراً Thanks a Million»، ما يتيح لثلاثة محظوظين في دولة الإمارات فرصة اقتسام مليون ميل سكاي واردز في يوم كأس دبي العالمي، أحد أغنى سباقات الخيل في العالم. وسوف تُنظّم الحملة هذا العام عبر الإنترنت، ما يتيح فرصة المشاركة في السحب أمام أكثر من 1.9 مليون من أعضاء البرنامج في الدولة.ولدخول السحب، يمكن للعملاء التبرع عبر الإنترنت خلال موسم السباقات الحالي لمؤسسة طيران الإمارات الخيرية، وهي منظمة غير ربحية مكرسة لتحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.

ويمكن التبرع للمؤسسة بمبلغ 50 درهماً كحد أدنى، أو مضاعفاتها، حتى 26 مارس الجاري للحصول على فرصة للفوز بالجائزة الكبرى. وسوف تُعلن أسماء الفائزين 28 مارس 2022.

وسوف يحصل الفائز الأول على 500 ألف ميل سكاي واردز، وينال الفائز الثاني 300 ألف ميل، في حين يكسب الفائز الثالث 200 ألف ميل سكاي واردز.

ويمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات وغير الأعضاء تقديم تبرعات نقدية مباشرة على الموقع باستخدام بطاقة ائتمان. وينبغي على الفائز أن ينضم للبرنامج إذا لم يكن عضواً حتى يستطيع تسلم جائزته.

ويستطيع الفائزون استبدال أميال سكاي واردز بما يختارونه من مكافآت وامتيازات، بما في ذلك رحلات مع طيران الإمارات والناقلات الشريكة.

وكان برنامج سكاي واردز طيران الإمارات قد أطلق حملة «مليون شكراً» في 2001، وزاد إجمالي ما جمعته الحملة على مدى العقدين الماضيين على 4.9 ملايين درهم، وُزّعت على مختلف المؤسسات الخيرية.

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