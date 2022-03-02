محمد البلوشي: جاهز لاستعادة لقب كأس العالم للراليات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أكد الدراج الإماراتي محمد البلوشي، بطل العالم للدراجات النارية، أنه يستعد بكل قوة وتركيز لخوض منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات، باها- قطر، بعدما حقق لقب الجولة الأولى «باها - الأردن»، وذلك على أمل الحفاظ على صدارة الترتيب العام والتتويج بلقب كأس العالم للراليات الصحراوية، الذي سبق وحققه عام 2018، كأول عربي وآسيوي في مسيرة اللعبة.

وكان البلوشي قد حسم صدارة الجولة الأولى «باها- الأردن»، ما منحه صدارة الترتيب العام .

وقال البلوشي إن نجاحه في تحقيق لقب الجولة الأولى يمنحه الدافع لتعزيز هذا النجاح والحفاظ على وضعية الصدارة حتى نهاية مشوار الجولات، من اجل تحقيق لقب كأس العالم مرة أخرى. وتشمل كأس العالم للراليات 10 جولات وتستضيف دبي الجولة الأخيرة ديسمبر المقبل.وتابع: اعتمد الاتحاد الدولي أن تكون الجولة الأخيرة بنقاط فوز مضاعفة ، وهو الأمر الذي يعزز فرصي في التتويج بدبي التي أعرفها جيداً».

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