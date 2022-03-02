«دبي البحري» يخصص ريع «صيد الأسماك» للجمعيات الخيرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حققت منافسات الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك 2022 نجاحاً فنياً وتنظيمياً كبيراً تمثل في المشاركة الكبيرة والتي وصلت إلى 70 متسابقاً إضافة للحصاد الوافر من الصيد والذي وصل إلى 428.6 كلغ سيخصص ريعها للجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام في دبي مثلما كان في البطولات الماضية.

وقام الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بزيارة لمقر الحدث في مراسي (بي آند أو) ماريناز في أم سقيم واستمتع لشرح واف من محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بشأن البطولة .

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بجهود نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في تنويع الأنشطة وزيادة الفعاليات المجتمعية.

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