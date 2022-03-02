زيادة منافسات البادل تنس في دورة ند الشبا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يستمر التسجيل للمشاركة في بطولة البادل تنس حتى يوم 18 مارس الجاري ضمن منافسات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» الأكبر على مستوى الرياضات التنافسية والمجتمعية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، ويتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.

وفي إطار النمو المستمر لفعاليات البادل تنس يتضمن برنامج النسخة التاسعة لدورة ند الشبا الرياضية البطولة الخليجية إلى جانب المنافسات المحلية، وتقتصر المشاركة في البطولة الخليجية على المنتخبات الخليجية المختارة من قبل اتحادات البادل الخليجية في كل دولة، والتي أعلنت دورة ند الشبا عن إضافتها أخيراً، وتعد الأولى من نوعها على مستوى دول الخليج والتي ستكون إضافة جديدة لبرنامج منافسات الدورة، وتقام منافسات البطولة الخليجية خلال 4 أيام في ملاعب البادل تنس بمجمع ند الشبا الرياضي.

وتتضمن المنافسات المحلية للبادل تنس 6 فئات هي: فئة المبتدئين رجال، ويسمح فيها بالمشاركة للمواطنين والمقيمين ذوي تصنيف محلي ما دون أفضل 50 لاعباً محلياً، الفئة المتوسطة رجال، يسمح بالمشاركة في هذه الفئة المواطنين والمقيمين ذوي تصنيف محلي ما دون أفضل 25 لاعباً محلياً، الفئة المتقدمة رجال، يسمح بالمشاركة في هذه الفئة لجميع اللاعبين المحترفين محلياً فقط المواطنين والمقيمين بالدولة، الفئة الاحترافية رجال، يسمح بالمشاركة في هذه الفئة لجميع اللاعبين المحترفين دولياً ومحلياً دون التقيد بشرط الإقامة، الفئة المزدوجة رجال، يشترط في هذه الفئة أن يتكون الفريق من 2 لاعبين على أن يكون أحدهما لاعباً إماراتياً، الفئة المتوسطة سيدات، يسمح بالمشاركة في هذه الفئة المواطنات والمقيمات ذات تصنيف محلي ما دون أفضل 25 لاعبة محلياً.

تصفيات

وتقام منافسات الأدوار التأهيلية في الفئة الخليجية بنظام المجموعات، حيث يتم تقسيم الفرق على مجموعتين كل مجموعة تضم 3 فرق، ويتأهل للأدوار النهائية الأول والثاني من كل مجموعة، وستكون منافسات الأدوار النهائية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، فيما تقام منافسات الأدوار التأهيلية في البطولة المحلية بنظام خروج المهزوم من مرة واحدة، وسيتأهل أفضل 16 زوجياً للأدوار النهائية، التي تقام منافساتها بنظام خروج المهزوم.

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