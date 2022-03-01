الإمارات تشارك في ورشة غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية

المصدر: وام

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شارك إبراهيم المنصوري نائب رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، مسؤول تطوير حكام الشاطئية في اتحاد الكرة، بصفته محاضرا دولياً في إدارة ورشة عمل كرة القدم الشاطئية التي نظمها اتحاد غرب آسيا بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي عبر الاتصال المرئي، خلال الفترة من 28 فبراير إلى 1 مارس، بحضور 70 حكماً من الاتحادات الأعضاء.

وأدار المحاضران إبراهيم المنصوري والإيطالي ميشيل كونتي محاضرات برنامج ورشة العمل التي ناقشت قانون اللعبة، وتعديلاته الجديدة، والحالات التحكيمية، والركلات الحرة، وركلة البداية، وحالات استبدال اللاعبين، وواجبات وتوجيهات لحكام الساحة والحكام المساعدين.

وكان المنصوري قد أدار مؤخراً ورشة عمل حكام الكرة الشاطئية التي نظمتها لجنة الحكام بالتعاون مع لجنة الكرة الشاطئية في اتحاد الإمارات لكرة القدم في شهر أكتوبر الماضي بمشاركة 20 حكماً، استعداداً لبدء منافسات الكرة الشاطئية للموسم الرياضي الحالي.

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