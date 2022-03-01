ناشئو عُمان يتصدرون «فزاع للرماية بالسكتون»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تواصلت بنجاح منافسات بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدانه للرماية في منطقة الروية بدبي، بمشاركة قياسية لأكثر من 2000 رامٍ من الجنسين.

وشهدت البطولة تواصل التدريبات والتصفيات الخاصة لرماية الهدف لفئة الرجال، فيما أسدل الستار على منافسات الناشئين، التي تميزت بالمشاركة الكبيرة والمستويات الواعدة التي تؤكد جهود الحدث في صناعة أبطال المستقبل في هذه الرياضة التراثية.

وشهدت منافسات فئة الناشئين تفوقاً لرماة سلطنة عمان وسط مستويات لافتة من رماة الإمارات، وحقق العُماني محمد سعيد البادي المركز الأول بالعلامة 79 منها 4 إكس، يليه العُماني فهم جمال البادي بالمركز الثاني بالعلامة 78 منها 5 إكس، وبالمركز الثالث العُماني محمد علي المعشني بالعلامة 77 منها 4 إكس.

وقام العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتتويج الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئين.

وعبر العميد «م» محمد عبيد المهيري،عن تقديره لجهود الرماة الناشئين الذين أظهروا احترافية ومهارة عالية خلال المنافسات، مؤكداً أن هذا هو الهدف الأساسي من إقامة هذه الفئة القائم على تعزيز جهود تناقل هذه الرياضات التراثية بين الأجيال، وإتاحة المجال تحديداً للناشئين للمشاركة والتنافس والتطلع أن يتواجدوا على منصة التتويج بما له من مساهمة مهمة في منحهم الحافز لمواصلة مسيرتهم. وتتواصل المنافسات مع إقامة تصفيات تصويب الهدف لفئة الرجال المفتوحة فيما تقام الجمعة المقبل تصفيات إسقاط الصحون.

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