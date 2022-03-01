«راهية» و«مهندس» نجما الثنايا في ختامي المرموم

المصدر: دبي - علي الظاهري

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شهدت المحطة قبل الأخيرة لمنافسات هجن أبناء القبائل في مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم» أمس، منافسات ساخنة بين مختلف الشعارات على أشواط الرموز الستة في سن الثنايا لمسافة 6 كلم في الفترة المسائية، وذلك بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ حمدان بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، اللذين توجا الفائزين بالرموز الستة.

وانتزعت «راهية» لفرج علي بن حمودة الظاهري، أقوى الأشواط كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للثنايا المفتوح، مسجلة زمناً قدره 12:08:7 دقيقة.

وخطف «مهندس» لحمد راشد حمد غديّر الكتبي الأضواء بعد مواصلة مشوار التألق والإنجازات ليضيف رمزاً جديداً إلى رصيد رموزه الخمسة السابقة بعد معانقة بندقية شوط الجعدان المفتوح، مسجلاً زمناً قدره 12:04:3 دقيقة.

وعززت «بنت ظبيان» انتصارات شعار فرج علي بن حمودة الظاهري بعد إضافة الكأس الثانية في هذا اليوم إلى رصيد المالك ذاته، حيث حلقت بكأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الأبكار مسجلة زمناً قدره 12:16:2 دقيقة. وكسب «عرنين» التحدي في معركة بندقية الجعدان المحليات بشعار خلفان أحمد محمد بطي القبيسي، ليضيف رمزاً جديداً بعد فوزه برمز الثنايا في النسخة الأخيرة من جائزة زايد الكبرى، ليسجل زمناً قدره 12:11:3 دقيقة.

وأهدت «دهشة» والحائزة كأس سمو ولي عهد دبي للثنايا الإنتاج في النسخة الماضية، مالكها مسلّم علي دري المنصوري رمزاً جديداً إلى رصيدها بعد تحقيقها كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للأبكار في فئة الإنتاج مسجلة زمناً قدره 12:16:5 دقيقة.

وحسم «مياس» لعبد المحسن سالم حمد بريك المري آخر رموز سن الثنايا لهجن أبناء القبائل على بندقية الثنايا الجعدان للإنتاج مسجلاً زمناً قدره 12:12:4 دقيقة.

منافسات الصباح

وبالعودة إلى نتائج منافسات الفترة الصباحية، تصدرت «الطيارة» بشعار محمد سالم الحوته العامري، والتي أهدت مالكها ناموس الثنايا البكار المحليات في زمن وقدره 12:24:2 دقيقة، بينما ظفرت «بيّه» لحمد راشد حمد غدير الكتبي بقمة الثنايا الأبكار المهجنات في الشوط الثاني مسجلة زمناً قدره 12:21:8 دقيقة.

ونال «لفّان» لعلي عبد الهادي محمد النابت صدارة ثالث الأشواط للثنايا الجعدان المحليات، حيث تمكن من قطع مسافة السباق في زمن 12:23:3 دقيقة، وأهدى «شاهين» مالكه مشلش سعيد محمد الخيارين الهاجري صدارة الثنايا الجعدان المهجنات في رابع الأشواط بتوقيت وقدره 12:21:دقيقة.

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تستأنف شعارات هجن أصحاب السمو الشيوخ ظهورها مجدداً بميدان المرموم صباح ومساء اليوم من خلال تحديات سن الثنايا وتشهد الفترة المسائية إقامة 12 شوطاً أبرزها الأشواط الأربعة الأولى على أربعة رموز، اثنان على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للأبكار المفتوح والمحليات، بجانب بندقيتي الثنايا الجعدان المفتوح والمحليات، وبالمقابل تتنافس الشعارات من خلال الفترة الصباحية على مدار 14 شوطاً.

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