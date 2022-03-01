«حشيم 199» بطل الشراعية 60 قدماً في دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توج طاقم السفينة حشيم 199 لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد وبقيادة النوخذة الشاب حسن عبدالله المرزوقي بطلاً لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً،وحقق الحدث الكبير والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نجاحاً فنياً وتنظيمياً تمثل في المشاركة الكبيرة والتنافس المثير طوال مراحل السباق الذي يعد فاتحة جولات بطولة دبي.

وقطع طاقم السفينة حشيم 199 مسافة السباق في مدة تصل إلى ساعة واحدة مستفيداً من سرعات واتجاه الرياح وحالة البحر،واستفاد النوخذة الشاب حسن عبدالله المرزوقي من خبراته وجهود أفراد الطاقم في اختيار المسار ليتقدم بسرعة محتلاً الصدارة ومتمسكاً بها طوال مراحل السباق حيث وجد منافسة قوية من أقرب ملاحقيه طاقم السفينة زيوريخ 120 لمالكها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي وبقيادة النوخذة الشاب خليفة مهير المزروعي لينهي السباق محتلاً المركز الثاني. ونجح طاقم السفينة برق 183 لمالكها النوخذة جابر محمد جابر الحمادي في الصعود إلى منصة التتويج محتلاً المركز الثالث.

التتويج

وقام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق نواخذة السفن حشيم 119 (الأول) وزيوريخ 120 (الثاني) وبرق 183 (الثالث) في منصة الأبطال في مراسي (بي آند أو) ماريناز وسط فرحة البحارة المشاركين في الحدث.

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