روسيا بطل «مونديال دبي للقوس والسهم» لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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فاز المنتخب الروسي بلقب نسخة دبي لبطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم، التي أُسدل الستار عليها بالملعب الرئيس بنادي دبي لأصحاب الهمم تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 223 لاعباً ولاعبة من 40 دولة، ليعتلي «الروس» القمة برصيد 11 ميدالية ملونة 4 ذهبيات ومثلها فضيات و3 برونزيات، فيما تألق أبطال إيطاليا في اليوم الأخير حاصدين 3 ذهبيات في القوس الأولمبي المفتوح فرق مختلط، والقوس المركب مفتوح زوجي سيدات، والقوس المركب سيدات، فيما ابتسم نهائي القوس المركب مفتوح رجال لليابان التي حققت الميدالية الذهبية، بينما حصدت إيران ذهبية القوس المركب مفتوح زوجي رجال.

تتويج

وشارك في تتويج أبطال اليوم الختامي سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة، وماجد العصيمي مدير الحدث، ومحمد محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، ودومنيك أوهلمان رئيس قطاع أصحاب الهمم بالاتحاد الدولي للقوس والسهم، وحسن المزروعي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، ومنى حماد عضو المجلس ورئيسة الفلاسي عضو المجلس رئيسة قطاع المراسم والتشريفات بالبطولة وحذيفة الحميدي مدير المبيعات بشركة شيلدمي.

حدث

وعقب نهاية الحدث التقى ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة بالمتطوعين، مثمناً دورهم في إبراز الوجه المشرق للإمارات ودبي، مبيناً أن الصورة اكتملت بنجاح المونديال. وقال: إن رهاننا على المتطوعين لم يأت من فراغ فقد ظلوا في الموعد دائماً وعملوا بروح الفريق الواحد لتصل رسالة الإمارات ودبي إلى العالم.

وأكد سعيد حارب أن «أصحاب الهمم» يحظون بالاهتمام والدعم من القيادة الرشيدة، حيث أصبحت الإمارات ملتقى الأبطال للتنافس في أقوى البطولات العالمية لمختلف الرياضات حيث يحرص سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، على تقديم الدعم والرعاية لأصحاب الهمم كما يؤكد دائماً على توفير جميع سبل النجاح لهم للتألق سواء في المشاركة في البطولات العالمية أو تنظيمها فالإمارات أرض السلام والتسامح.

كما وجه دومنيك أوهلمان رئيس قطاع «أصحاب الهمم» بالاتحاد الدولي للقوس والسهم، الشكر إلى الإمارات ودبي على التنظيم الرائع الذي أبهر الجميع، مبيناً أن إشادة الوفود لم تأت من فراغ.

شكر

ووجه ماجد العصيمي مدير الحدث، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الحدث، على حضوره للافتتاح ومتابعة سموه مما كان الأثر الكبير في هذا النجاح الكبير لمونديال دبي، الذي كان حديث الوفود. وقال: إن الرسائل الملهمة التي قدمتها دبي من خلال أصحاب الهمم الذين تخطوا أصعب الإعاقات وألهموا كل أفراد المجتمع ستظل خالدة في أذهان الجميع.

وأكد أن أبرز المكاسب التي قدمها المونديال تتمثل في العودة الكاملة لرياضة أصحاب الهمم إلى طريقها الصحيح عبر بوابة دبي لتحقق بطولة العالم العلامة الكاملة في تنظيم الحدث.

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