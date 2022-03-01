الفجيرة تستضيف مونديال «اكس كات» الجمعة المقبل

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة يستضيف نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية الجولة الأولى من بطولة العالم للزوارق السريعة «اكس كات» – جائزة الفجيرة الكبرى الذي ينطلق الجمعة المقبل ويستمر 3 أيام تحت إشراف الاتحاد الدولي للرياضات البحرية بمشاركة 13 زورقاً من مختلف دول العالم، وتشارك الإمارات بثلاثة زوارق هي أبوظبي «أ»وأبوظبي «ب» إلى جانب زورق شرطة دبي بطل النسخة الأخيرة التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

وجاء الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحافي بالنادي البحري بحضور أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وباسكولي مسؤول العمليات اللوجستية بالاتحاد الدولي للرياضات البحرية.وسبستيانو مدير الاكس كات بالاتحاد الدولي.

تجهيزات

وأشار أحمد إبراهيم إلى أن اللجنة المنظمة في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أكملت التجهيزات الفنية واللوجستية، من أجل انطلاقة الحدث، وأشاد بتعاون الدوائر الحكومية والشرطية والبلدية في الفجير منوهاً إلى أن هدير بطولة الاكس كات والتي تعد صناعة إماراتية خالصة ستواصل الدوران للمرة الثانية في ظرف شهرين ونوه إلى أن سباق جائزة الفجيرة يتزامن مع احتفالات الاتحاد الدولي للرياضات البحرية بمرور 100 عام على تأسيسه.

وينطلق السباق 4 مارس الجاري بالتجارب الرسمية لسباق أفضل زمن، تقام التجارب الرسمية لسباق أفضل زمن في الفترة الصباحية يوم 6 الجاري على أن ينطلق سباق جائزة الفجيرة الكبرى في الثالثة ظهراً.

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