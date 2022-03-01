اكتمال تجهيزات مسرح المنافسة لرالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق رالي أبوظبي الصحراوي في نسخته الحادية والثلاثين في الفترة من 5 – 10 مارس الجاري، اكتملت تجهيزات مسرح المنافسة للرالي، فيما بدأ المتسابقون القادمون من جميع أنحاء العالم عملية التسجيل في حلبة مرسى ياس ، وسيكون مخيم الرالي نقطة انطلاق ووصول المتسابقين في مراحل الرالي، ويستضيف أكثر من 800 منافس وفني ومسؤول والمتطوعين.

وعمل 200 متطوع وفني على مدار الساعة عدة أسابيع لتحويل موقع صحراوي إلى مخيم تجمّع متكامل ومجهز ،

وتضمنت العملية أعمالاً أرضية واسعة تم فيها استخدام الآليات الثقيلة لتهيئة التضاريس والبنية التحتية التي تم تشييدها للرالي، بالإضافة إلى فتح طرق داخلية جديدة،و تجديد بعض الطرق الموجودة لتسهيل مرور 600 مركبة خلال الحدث.

وتؤكد عملية بناء مخيم الرالي وتشغيله أثناء الحدث ومن ثم تفكيكه لاحقاً في نهاية الرالي، جهود منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الهيئة المنظمة للرالي، ودعم حكومة الإمارات والسلطات المحلية لحماية البيئة الصحراوية في المنطقة القريبة من منتجع قصر السراب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز