المازمي .. برونزية آسيوية في المبارزة

المصدر: (طشقند - وام)

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حقق محمد المازمي لاعب منتخبنا، والشارقة، الميدالية البرونزية لمسابقة سلاح الايبيه، ‏بالبطولة الآسيوية للمبارزة للشباب والناشئين في طشقند، في إنجاز يعد الأول من نوعه للمبارزة الإماراتية.

وفازالمازمي في 3 مباريات متتالية بالتصفيات، واجتاز الكويتي علي عباس في دور الـ 32 بنتيجة 15/‏‏ 12، وتغلب في دور الـ 16، على زهلانش بطل كازاخستان، 15/‏‏ 11، وفاز في ربع النهائي على الأوزبكي تيموروف 15/‏‏ 10، قبل أن يخسر بنصف النهائي أمام الكازاخستاني فيديتوف 12/‏‏ 15، ليحصل على الميدالية البرونزية.

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