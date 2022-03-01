المازمي .. برونزية آسيوية في المبارزة
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حقق محمد المازمي لاعب منتخبنا، والشارقة، الميدالية البرونزية لمسابقة سلاح الايبيه، بالبطولة الآسيوية للمبارزة للشباب والناشئين في طشقند، في إنجاز يعد الأول من نوعه للمبارزة الإماراتية.
وفازالمازمي في 3 مباريات متتالية بالتصفيات، واجتاز الكويتي علي عباس في دور الـ 32 بنتيجة 15/ 12، وتغلب في دور الـ 16، على زهلانش بطل كازاخستان، 15/ 11، وفاز في ربع النهائي على الأوزبكي تيموروف 15/ 10، قبل أن يخسر بنصف النهائي أمام الكازاخستاني فيديتوف 12/ 15، ليحصل على الميدالية البرونزية.