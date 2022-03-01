أحمد بن محمد يدعو المجتمع للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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دعا سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني للدولة، أفراد المجتمع للمشاركة في اليوم الرياضي الوطني الحافل بالحماس، والرامي إلى إلهام الناس للحفاظ على نمط حياة أكثر نشاطاً وصحة.

وتنطلق فعاليات النسخة السابعة من اليوم الرياضي الوطني غداً، في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث تُنظَّم الفعالية الرئيسية للحدث، التي تشمل إقامة مسيرة بمشاركة مجتمعية واسعة، ويمكن للجميع المشاركة في مسيرة المشي في موقع إكسبو 2020 دبي بداية من ساحة إكسبو الرياضية لمسافة ثلاثة كيلومترات وسيحصل جميع المشاركين في الفعالية على قميص موحد لارتدائه في الحدث بالإضافة إلى ميدالية عند انتهاء المسيرة.

وتضم الفعالية مجموعة من الأنشطة الرياضية الأخرى، المتاحة للحجز عبر تطبيق «Glofox»، والتي ستحتفل باليوم الرياضي الوطني للدولة، حيث يستضيف مركز الرياضة واللياقة البدنية جلسة يوغا للسيدات في الحادية عشرة صباحاً، وجلسات تدريب على كرة القدم من إيه سي ميلان من السادسة إلى السابعة مساء، بالإضافة إلى أنشطة مختلفة على مدار اليوم، وجلسات تنس الريشة مع أكاديمية ديبيكا من الخامسة مساء بالإضافة لعدد من حصص اللياقة على المنصة العالمية ويمكن لعشاق كرة القدم متابعة المباراة التي ستقام ضمن مباريات كأس إكسبو دبي، على أرض ساحة إكسبو الرياضية، في الخامسة مساء اليوم نفسه.

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