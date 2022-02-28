الشعفار يتكفّل بإقامة منتخبات «آسيوية الدراجات»

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تكفّل أسامة الشعفار رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية، نائب رئيس الاتحاد الدولي بمصاريف إقامة وفود المنتخبات المشاركة في بطولة آسيا للدراجات الهوائية، التي تستضيفها مدينة دوشنبه عاصمة طاجيكستان بين 25 و28 الجاري، وتشمل مصاريف الإقامة بالإضافة إلى منح إقامة مجانية، لمدة 3 أيام لممثلي الاتحادات المشاركين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي «الكونغرس» على هامش البطولة، التي تشهد مشاركة 400 لاعب ولاعبة من 23 منتخباً، وتأتي هذه اللفتة في إطار مساعدة الاتحادات الآسيوية المشاركة في البطولة على تخطي تداعيات جائحة كوفيد 19، وتعزيز رياضة الدراجات الهوائية في آسيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز