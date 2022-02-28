2500 رياضي بـ «أيرون مان» في جميرا السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تنطلق السبت المقبل منافسات النسخة السابعة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان) في شاطئ أم سقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبمشاركة البطل الأولمبي كرستيان بلومنفيلت إلى جانب نخبة من أبطال العالم وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة.

ويشارك في البطولة أكثر من 2500 رياضي ورياضية من مختلف دول العالم من بينهم 100 من الأبطال المحترفين والمصنفين الأوائل على مستوى العالم من الرجال والنساء، وأعلنت اللجنة المنظمة إغلاق باب التسجيل خلال 29 ساعة من فتحه، والذي يعد أسرع السباقات تسجيلًا للمشاركة، وتحظى البطولة العالمية بإقبال كبير من داخل وخارج الدولة.

وتبدأ منافسات البطولة بسباق السباحة مقابل حديقة شاطئ أم سقيم بجميرا ويقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي مرورًا بمنطقة محمية المرموم، وتقام مرحلة الجري على مضمار شاطئ الخلاب، وتبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومترًا في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدرّاجات لمسافة 90 كيلومترًا والجري لمسافة 21.1 كيلومترًا في مضمار الجري على امتداد شاطئ جميرا.

تعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرًا صحافيًا الخميس المقبل في فندق ميدان للكشف عن التفاصيل الفنية للبطولة وشرح المناطق التي تتم فيها المنافسات والشوارع التي سيمر بها المشاركون والقوانين الخاصة بالبطولة كما سيتم تقديم أبرز المتسابقين المشاركين في البطولة.

ويتحدث في المؤتمر الصحفي البطل الأولمبي النرويجي كرستيان بلومينفيلت صاحب الرقم العالمي لمسافة 70.3، والبطلة العالمية السويسرية دانيلا ريف المصنفة ثانية على العالم في فئة السيدات وحاملة لقب النسخة السادسة من بطولة دبي آيرون مان 2021 والفائزة ببطولة العالم أيرون مان أربع مرات، والدنماركي دانيل بي كيجارد الفائز بالمركز الأول في النسخة الماضية والمصنف السادس على العالم في فئة الرجال، والألمانية لورا فيليب المصنف ثالثة على مستوى العالم.

منافسة قوية

يشارك النرويجي كرستيان بلومينفيلت الفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 لبطولة الترايثلون، ويحمل كرستيان الرقم القياسي العالمي لمسافة 70.3 بتوقيت 3:29:01 ساعات، الذي حققه في بطولة ايرون مان 70.3 الشرق الأوسط في البحرين عام 2019، بالإضافة إلى الرقم القياسي العالمي لمسافة 140.6 بتوقيت 7:21:12 ساعات.

وينافس الدنماركي دانيل بي كيجارد للحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي وسجل خلاله رقمًا قياسيًا في بطولة دبي بإنهاء السباق في زمن 3:33:02 ساعات، متغلبًا على الرقم السابق الذي كان قد حققه جان فرودينو عام 2016 بوقيت 3:34:48 ساعات، وتشتعل المنافسة والتحدي هذا العام حيث يعود للسباق أيضًا البرتغالي أزيفيدو الذي أنهى السباق العام الماضي في المركز الثاني، كما يشارك أيضًا البلجيكي بارت إيرنوتس بطل نسخة دبي لعام 2020.

وتعود بطلة العالم السويسرية دانيلا ريف للمنافسة على اللقب في عطلة هذا الأسبوع وتعد دانيلا إحدى أساطير بطولات الأيرون مان، فقد فازت بخمسة ألقاب في بطولة العالم للرجل الحديدي 70.3 للأعوام (2014، 2015، 2017، 2018، و2019)، وأربعة ألقاب في بطولة العالم للرجل الحديدي (2015، 2016، 2017، 2018)، كما فازت في بطولة دبي للرجل الحديد ثلاث مرات للأعوام (2016، 2017، 2021) وتغلبت ريف البالغة من العمر 34 عامًا في العام الماضي على مواطنتها السويسرية إيموجين سيموندز الفائزة بلقب بطولة دبي للرجل الحديد عام 2020.

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