ولي عهد الفجيرة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسباحة

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة بمكتبه في الديوان الأميري حسين مسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة، وسلطان السماحي رئيس الاتحاد الإماراتي للسباحة.

واطلع سموه خلال اللقاء على خطط الاتحاد الدولي للسباحة والمشاريع المقبلة بما فيها استضافة الإمارات لبطولات المياه المفتوحة، وأكد ضرورة الإفادة من الخبرات الوطنية الكبيرة في هذا المجال للخروج بأفضل النتائج.

بدورهما، تقدم مسلم والسماحي بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على دعمه لرياضة السباحة ومختلف أنواع الرياضات الأخرى ما جعل الفجيرة واحدة من عواصم الرياضة الإقليمية. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد بالفجيرة.

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