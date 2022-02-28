ختام دوري أبوظبي للبادل تنس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اختُتمت منافسات دوري أبوظبي للبادل تنس الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، مساء أول من أمس، على ملاعب (أبوظبي بادل هب) في نادي أبوظبي للكريكت.

وكانت المنافسات قد انطلقت نوفمبر الماضي، حيث شهد الدوري مشاركة مجتمعية كبيرة ومميزة وصلت لأكثر من 300 لاعب ولاعبة، في إطار سعي مجلس أبوظبي الرياضي المتواصل إلى تقديم المبادرات والأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تشجع عموم فئات المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل عام، ومواكبة تطور رياضة البادل تنس، والإقبال المجتمعي الواسع الذي تشهده في الفترة الأخيرة.

وحقق فريق (فرانسيسكو وخافيير) بطولة الدوري للفئة A بعد فوزهما على (روبيرتو وجاكوب) في المباراة النهائية بمجموعتين لواحدة، وبواقع 6/2 3/6 3/6، فيما حل فريق (كارلوس وجورج) في المركز الثالث في الفئة نفسها.

وفي الفئة B حقق فريق (جوناثان وفليد) المركز الأول، وجاء ثانياً فريق (خافيير وأوريول)، أما المركز الثالث فكان من نصيب (غيربين وجيمس). وفي منافسات الفئة C فاز بالمركز الأول فريق (أحمد وعمر)، وجاء فريق (منصور وحمد) ثانياً، وحل فريق (وائل وأحمد) ثالثاً. وفي منافسات السيدات حقق فريق (صفاء ومارتا) المركز الأول، وجاء فريق (ايما وفاليريا) في المركز الثاني، وفي المركز الثالث فريق (نورة وجودي). وتوّج طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، الفائزين في مختلف الفئات.

سعادة

من جهته، أعرب طلال الهاشمي عن سعادته بتحقيق دوري أبوظبي للبادل تنس أهدافه من خلال الإقبال المجتمعي الكبير الذي شهدته منافساته منذ انطلاقته في نوفمبر من العام الماضي وجذبه أكثر من 300 لاعب ولاعبة، ما أتاح الفرصة لفئات المجتمع كافة لتسجيل مشاركتهم والتنافس بمختلف مستوياتهم وقدراتهم البدنية والفنية.

وأشار الهاشمي إلى أن دوري أبوظبي للبادل تنس ترجم الخطط الطموحة للمجلس في تحفيز أفراد المجتمع على ممارسة مختلف أنواع الرياضات، وجعل الرياضة بشكل عام نمطاً للحياة اليومية، مبيناً أن هذه النسخة شهدت اهتماماً كبيراً في ظل الانتشار الكبير للعبة بين مختلف فئات المجتمع.

وقدّم الهاشمي الشكر للشركاء والرعاة والمنظمين وإدارات الملاعب المستضيفة للمنافسات منذ انطلاقتها، مهنئاً الفرق التي حصلت على الجوائز العينية والمادية، وكذلك كل الفرق المشاركة في دوري أبوظبي للبادل تنس. يذكر أن منافسات دوري أبوظبي للبادل تنس أقيمت على ملاعب البادل تنس في نادي أبوظبي للكريكت (أبوظبي بادل هب)، ونادي أبوظبي الرياضي، وراديسون بلو، وليتس بادل، 321 سبورت، مركز الإمارات للبادل.

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