ماجد المنصوري بطل «ختامي الدراج ريس» سويحان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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اختتمت فعاليات الجولة الرابعة والختامية من بطولة تلال سويحان للدراج ريس بتحقيق المتسابق ماجد المنصوري للرقم الصعب من خلال البطولة وإحراز 4 ثوان عبر مسار السباق وضعته في المركز الأول عبر المنافسة وبفارق أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثاني المتسابق ناصر الحاي والذي حقق 4.1 ثوان من خلال مسار السباق.

وكانت فعاليات الجولة الرابعة للبطولة قد شهدت منافسة قوية وحضوراً من محبي وعشاق السيارات في منطقة سويحان حيث تم تنظيم الفعالية ليوم كامل أقيمت من خلاله تفاصيل السباق على مرحلتين، وشهدت المنافسة أيضاً إقامة المسابقة لفئة السيارات وفئة الدراجات أيضا وبمشاركة قوية للنخبة عبر سباقات الدراج ريس الرملي.

واستطاع صاحب المركز الأول ماجد المنصوري الوصول للنتيجة والزمن الأسرع بعد أن تمكن من قطع 91 متراً في 4 ثوان ومنذ المرحلة الأولى المخصصة له ليبقى الرقم ثابتاً وبدون أن يتمكن أي متسابق آخر من كسره حتى نهاية كافة المراحل وإعلان رقم المنصوري فائزاً مع نهاية السباق، وتعتبر سباقات سويحان من البطولات المميزة للشباب من ناحية تنوع المحركات والفئات التي تضمها بالإضافة لزيادة عدد البطولات في هذه الفترة من كل موسم وهو ما يلبي رغبة وطموح عشاق السرعة في تواجد الأماكن المناسبة والتي تدعم سباقات الدراج للسيارات،

من ناحيته، عبر ماجد المنصوري عن سعادته الكبيرة بتحقيق المركز الأول في الجولة الرابعة والختامية من المنافسة ووصوله لرقم صعب خاصة في ظل المشاركة الكبيرة التي شهدتها المنافسة والإقبال الشبابي الكبير وقال: الحمدلله وفقت في أن أنهي السباق في رقم متميز وفي الحصول على المركز الأول عبر هذه الفئة وأضاف المنصوري: دائماً ما نجد في سباقات تلال سويحان الإثارة والتحدي ونشكر اللجنة المنظمة لكل ما تقوم به هنا من تذليل للصعوبات والسعي لتنظيم البطولة في الصورة المثالية.

الجدير بالذكر أن المتسابق ماجد المنصوري يستعد في نهاية هذا الأسبوع للمشاركة من خلال الجولة الأولى في بطولة العالم لزوارق الإكس كات والتي تنطلق في إمارة الفجيرة حيث يشارك ماجد المنصوري على زورق أبوظبي 5 حيث يعد من المنافسين الرئيسيين على المراكز الأولى وألقاب البطولة مع فريق أبوظبي.

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