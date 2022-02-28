الثقة للمعاقين يستقبل لجنة متابعة سباق الأندية للترشيد

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل نادي الثقة للمعاقين لجنة متابعة سباق الأندية للترشيد بمجلس الشارقة الرياضي، وذلك ضمن جولاته التفقدية على الأندية لمتابعة تنفيذ المبادرات والبرامج التي تم اعتمادها للفوز بجوائز السباق، الذي سيفاضل بين الأندية على أساس كفاءتها في توفير استهلاك مصادر الطاقة والماء بالشارقة.

ضم فريق المتابعة من مجلس الشارقة كلاً من: هاني محمد القاسم منسق تخطيط استراتيجي وجودة، وحمد الحوسني تنفيذي مشاريع عضواً ومقرراً، حيث كان في استقبالهما أعضاء لجنة سباق الندية للترشيد بنادي الثقة للمعاقين، حيث أشاد هاني القاسم بالمبادرات التي يقدمها نادي الثقة للمعاقين لتوعية أعضائه من ذوي الإعاقة بأهداف السباق وبأهمية ترشيد الكهرباء والمياه في الحفاظ على موارد الإمارة.

ووجه مدحت حجازي رئيس لجنة ملف سباق الأندية للترشيد بالنادي الشكر والتقدير إلى لجنة المتابعة على الإرشادات والملاحظات التي قدموها خلال الزيارة، مؤكداً أن إدارة النادي وضعت من الخطط التشغيلية والتنفيذية ما يحقق الهدف من السباق وهو توعية أعضاء النادي بالترشيد واتخذت العديد من الإجراءات التوعوية سواء في المجال الإعلامي أو المجال الثقافي وكذلك تنفيذ العديد من الإجراءات بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في النادي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز