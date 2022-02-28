شباب الأهلي يتصدر كاراتيه نجوم المستقبل

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت أول من أمس بطولة الدولة لنجوم المستقبل السادسة لأبناء الإمارات للموسم الرياضي 2021/ 2022، تلك البطولة المؤهلة للانضمام إلى المنتخبات الوطنية للأشبال والفتيات وحتى الرجال والسيدات التي أقيمت على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، من عمر 12 سنة وحتى فوق 19 سنة بمشاركة 145 لاعباً ولاعبة يمثلون 11 نادياً ومركزاً تنافسوا في 17 مسابقة للكاتا والكوميتيه وسط تألق كبير للاعبين ولاعبات الأندية المشاركة وتميز واضح للتنظيم، وسط إجراءات احترازية مشددة ومعتمدة من الهيئة العامة للرياضة والجهات المختصة بالدولة، ضمن بروتوكول الأمن والسلامة المطابق لمعايير بروتوكول الفريق الطبي بالاتحاد الدولي للكاراتيه.

شهدت البطولة منافسات مثيرة بين الأندية المشاركة أفرزت مواهب صغيرة ينتظرها مستقبل باهر. وتميزت المنافسات بالقوة والإثارة بين اللاعبين واللاعبات المشاركين، وتصدر نادي شباب الأهلي البطولة في مسابقتي الكاتا والكوميتيه للكاراتيه، بعد أن جمع 35 ميدالية ملونة (14 ذهبية، 9 فضيات، 12 برونزية)، وحل نادي الشارقة الرياضي ثانياً وحصل على 9 ميداليات (5 ذهبيات، 2 فضية، 2 برونزية)، وجاء نادي اتحاد كلباء ثالثاً بحصوله على 14 ميدالية (3 ذهبيات، 6 فضيات، 5 برونزيات)، وحل نادي الفجيرة للفنون القتالية رابعاً في مشاركته الأولى في منافسات الكاراتيه بعد أن حصل على 6 ميداليات (2 ذهبية، 2 فضية، 2 برونزية).

حضر الختام وقام بتتويج اللاعبين، اللواء ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وأعضاء مجلس الإدارة م. مروان سنكل، محمد حربوك الشحي، إبراهيم النعيمي، د. حصة بن حيدر، د. عبد الله البادي، كما حضر المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، الخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي نائب رئيس لجنة الحكام.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز