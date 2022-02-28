ختام «سباق عجمان للجري» بمشاركة 504 متسابقين

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

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اختتمت بنجاح كبير منافسات «سباق عجمان للجري» 2022 في نسخته الخامسة، والذي نظمته دائرة التنمية السياحية في عجمان، بمشاركة واسعة وصلت إلى 504 عدائين ومتسابقين من المحترفين والهواة ومحبي رياضة الجري، حيث انطلق السباق في منطقة الزورا – مارينا 1، وشمل ثلاث فئات متنافسة.

وجاء «سباق عجمان للجري» 2022 جزءاً من السباقات المجتمعية التي تحرص على تنظيمها دائرة التنمية السياحية في عجمان، والتي أثبتت نجاحها وتفوّقها على صعيد المشاركة الكبيرة والتفاعل المجتمعي مع الأنشطة الرياضية. ويأتي السباق دعماً لاعتماد نمط حياة صحية والسعي الدائم لترسيخ الثقافة الرياضية عند مختلف فئات المجتمع وفقاً لرسالة الدائرة الطموحة لجعل الرياضة أسلوباً للحياة اليومية.

وتنافس المتسابقون على ميداليات المسافات الثلاث للسباق، وهي مسافة 2.5 كم و5 كم و10 كم، قسّمت بين الفئات العمرية، وفئة الإماراتيين، والفئة المفتوحة من مختلف الجنسيات. حصل الفائزون البالغ عددهم 126 على ميداليات تحمل مجسّم قلعة المربعة التي تعبّر عن تراث وتاريخ الإمارة، وهي الرمز الثابت لميداليات سباق جري عجمان منذ النسخة الأولى.

شهد السباق مشاركة واسعة من كافة الفئات العمرية، مؤكداً تنامي الوعي المجتمعي حول أهمية ممارسة رياضة الجري، وهو ما اتضح من خلال الإقبال الكبير على الفعاليات الرياضية التي تنظّمها إمارة عجمان، والتي أسهمت في تحفيز وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة لجميع المستويات والقدرات والأعمار، وتعزيز ثقافة التسامح في المجتمع المحلي من خلال الرياضة المجتمعية التي تجمع بين جميع الجنسيات في ظل تنوّع مجتمع دولة الإمارات، بالإضافة إلى إبراز الواجهة الرياضية والمعالم السياحية لإمارة عجمان والترويج للوجهات الرياضية فيها.

وأقيمت الفعالية بدعم ومشاركة كل من شرطة عجمان، ومستشفى أمينة، وشركة الزوراء للتطوير العقاري، والمستشفى السعودي الألماني، وعيادة بسمة بغداد، وفريق الشارقة للترايثلون، وشركة القدرة للخدمات الرياضية، وفريق نبض الإمارات التطوعي، وشركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية.

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