اسطرلابيو يفوز بنزال دبي التاريخي على الأسطورة «آل تشاكا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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فجر الملاكم الفلبيني فينسينت أسطرلابيو، مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على غييرمو ريجونديو «آل تشاكا»، أسطورة الملاكمة الكوبية، والمتوج بذهبيتي أولمبياد سيدني 2000 وأثينا 2004، في النزال التاريخي على اللقب العالمي في وزن بانتام، والذي استضافته دبي في نادي الإمارات للغولف بحضور جماهيري غفير.

وكانت الأنظار متجهة بصورة كبيرة إلى الأسطورة «آل تشاكا» (41 عاماً)، لكونه الأوفر حظاً، إذ سبق بالعديد من الألقاب العالمية، إلى جانب ذهبيتي الأولمبياد، كما أنه الأكثر خبرة بحياة حافلة بالمباريات القوية، بينما دخل أسطرلابيو (26 عاماً)، النزال من دون تاريخ كبير، ولكنه نجح في دخول التاريخ بفوزه في النزال الذي استمر 10 جولات.

وقال الملاكم الفلبيني عقب تتويجه، إنه يشكر كل الأشخاص الذين وقفوا خلفه لخوض هذا النزال التاريخي وأصدقاءه دافاو جونير، جون سيغيلا، غييرمو وماني باكوياو، مضيفاً: «أود كذلك أن أشكر مديري نيري، وعائلتي وزوجتي، وأبنائي بشكل خاص».

وتخطت النسخة الثانية كل التوقعات، إذ شهدت حضوراً أكبر مقارنة بالنسخة الأولى التي كانت قد أقيمت في أكتوبر الماضي، وهو ما يشير إلى اتساع رقعة الجماهير المحبة للملاكمين الكوبين في الإمارات، وخاصة بعد تدشين نادٍ خاص للملاكمة الكوبية في منطقة القوز بدبي.

وفي بقية النزالات، فاز جادير هيريرا على مارك جون ياب، وخيسوس جامبا على مانيش أهلاوات، ويان ماركوس على مردوخ كوفيس كاتيمبو، وأرماندو مارتينيز رابي على جاكسون مالينينج، وديان غونزاليس على مصطفى الهامي، وأليكسز فيالون على حبيب بنجو، وجان جونيور ميسي على علي سيرونكوما.

وكان لافتاً أن كل الملاكمين الكوبيين عدا «آل تشاكا»، نجحوا في تحقيق الفوز في النزالات التي خاضوها، رغم فارق السن بينهم وبين منافسيهم من الجنسيات الأخرى، إذ تراوحت أعمار الكوبيين ما بين 18 و21 عاماً، كما أنهم أظهروا تكتيكات مختلفة في الهجوم والدفاع، في النزالات التي خاضوها بحماس، مع تحركات شبيهة برقصة سالسا المشهورة في منطقة الكاريبي.

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