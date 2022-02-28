المصري مجاهد بطل «دولية الدهماء للشطرنج»

المصدر: العين - البيان الرياضي

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فاز الدولي المصري وائل مجاهد بكأس بطولة الدهماء الدولية للشطرنج التي نظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ونال الميدالية الذهبية محققاً 7.5 نقاط من 9 جولات،بينما جاء الفلسطيني حسام التكروري في المركز الثاني برصيد 6.5 نقاط، وتساوى معه برصيد النقاط نفسه الإماراتي أحمد الرميثي الذي حل في المركز الثالث طبقاً لأنظمة كسر التعادل وحصدت زينب درويش المعمري جائزة أفضل لاعبة إماراتية، فيما فاز هزاع صلاح بجائزة أفضل لاعب إماراتي،توج الفائزين، سعيد البلوشي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وأشاد بدعم مجلس أبوظبي الرياضي لأنشطة وبرامج النادي لنشر رياضة الشطرنج والألعاب الذهنية بين مختلف شرائح المجتمع، وفي مدينة العين تحديداً في ظل توجيهات الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس النادي بتنظيم المهرجانات والبطولات الدولية المتنوعة للشطرنج الكلاسيكي والسريع والخاطف من أجل زيادة التصنيفات الدولية، وتطوير المستوى الفني للاعبات ولاعبي النادي استعداداً للمشاركات الخارجية والمحلية.

أقيمت البطولة بإشراف المنظم الدولي مدير البطولة المهندس طارق الطاهر المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالنادي، وتولى رئاسة حكام البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي.

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