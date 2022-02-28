" السدراني " يتصدر المواطنين في بطولة الامارات للشطرنج

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدر عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة اللاعبين المواطنين في ختام بطولة الإمارات المفتوحة للشطرنج والتي أقيمت بمشاركة 88 لاعبا من مختلف أندية الدولة في نادي الشارقة للشطرنج، بتنظيم من اتحاد اللعبة، تحت شعار " 50 عاما في حب سلطان".

و في الترتيب العام حقق المركز الأول الأستاذ الدولي الكبير جريفاس من نادي الشارقة للشطرنج بمجموع 8 نقاط، فيما جاء بالمركز الثاني لاعب نادي الفجيرة والمنتخب الوطني استاذ الاتحاد الدولي عمار السدراني برصيد 7.5 نقطة، وحل بالمركز الثالث الأستاذ الدولي مخلص العدناني من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

وعبر اللاعب عمار السدراني عن سعادته بما حققه في البطولة، مؤكدا أنه يسعى دائما ليكون الأفضل في مشواره باللعبة.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز