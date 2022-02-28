سلة الشارقة تقترب من نهائي الدوري

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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حقق فريق السلة في نادي الشارقة انتصاراً مستحقاً على ضيفه الوصل بفارق 11 نقطة وبنتيجة «77-66»، لحساب ذهاب الدور نصف النهائي في بطولة الدوري العام للرجال، كما شهدت البطولة، وفي لقاء ذهاب تحديد المركزين الخامس والسادس، فوز صاحب الضيافة البطائح على الوحدة «80-60».

وبات الشارقة على بعد خطوة واحدة للتأهل للمباراة النهائية، حيث يحتاج للفوز في لقاء الإياب مساء الجمعة المقبلة، فيما يحتاج الوصل للفوز وتأجيل الحسم لمباراة فاصلة وفقاً لنظام البطولة حدد لها موعد افتراضي في التاسع من شهر مارس.

وعرف الشارقة كيفية ضمان الفوز على الوصل، بنيل الأفضلية بالربعين الأول والثاني «23-14» و«25-13»، ولم يستطع الوصل العودة بنتيجة المباراة رغم نيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الثالث والرابع «20-13» و«19-16».

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