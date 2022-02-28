حمد الشرقي يستقبل «الفجيرة للرماية والفروسية»

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، فريق نادي الفجيرة للرماية والفروسية الحائز المركز الأول في بطولة مسابقات الرماية السنوية العاشرة 2022 في فئة صحون البندقية M16 والتي أقيمت في ميدان الريف بأبوظبي، وهنأ صاحب السمو حاكم الفجيرة فريق النادي بتحقيقه المركز الأول في المسابقة مشيداً بحرص إدارة النادي على تنمية المهارات الفردية للأعضاء والمنتسبين وتشجيعهم على المشاركة في المنافسات الرياضية وتحقيق مراكز متقدمة فيها.

وقدم أعضاء نادي الفجيرة للرماية والفروسية الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على الاستقبال ودعم سموه لجميع أنواع الرياضات وتشجيع أصحابها على تحقيق المراكز المتقدمة في البطولات كافة.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.

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