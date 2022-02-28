ارتفاع القيمة السوقية لبطولة دبي للتنس إلى 1.2 مليار دولار

المصدر: وام

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أكد صلاح تهلك، مدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس أن البطولة بنسختيها للسيدات و الرجال لعام 2022 حققت نجاحاً كبيراً، واستعادت كثيراً من عافيتها بعد تجاوز آثار جائحة كوفيد -19، خاصة مع عودة الجماهير إلى المدرجات بكامل طاقتها ما انعكس بشكل ملحوظ على الأرقام المتعلقة بها وتحديداً ما يتصل بقيمتها السوقية التي تجاوزت الـ1.2 مليار دولار.

وأقيمت البطولة خلال الفترة من 14 إلى 26 فبراير الجاري و شهد الأسبوع الأول منافسات النسخة الـ22 للسيدات، وأعقبتها في الأسبوع الثاني النسخة رقم 30 للرجال وشهدت مولد بطل وبطلة جديدين لها لم يسبق لهما التتويج بكأسها .

فقد توجت اللاتفية يلينا أوستابينكو، بلقب بطولة السيدات للمرة الأولى في تاريخها والروسي أندري روبليف بلقب بطولة الرجال.

وقال تهلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/ : " كل الأرقام المتعلقة بالبطولة جسدت النجاحات الكبيرة التي حققته نسخة عام 2022، في ظل الرغبة الكبيرة للعودة القوية للنشاط ومع مشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات العالم، الأمر الذي انعكس على صعيد القيمة السوقية للبطولة والتي تجاوزت 1.2 مليار دولار، خاصة في ظل انضمام راعيين دوليين عالميين جديدين، إضافة إلى بيع حوالي 85 ألف تذكرة بعد قرار السماح بعودة الجماهير إلى المدرجات بكامل طاقتها ".

وأضاف : " حققت مبيعات السوق الحرة من الهدايا التذكارية المتعلقة بالبطولة ارتفاعاً كبيراً يجعلها تقترب من أعلى نسبة مبيعات في تاريخ البطولة والتي سجلت في عام 2020 ".. و أكد أن المستوى الفني المتميز للبطولة واللاعبين المشاركين جعل الندية والتنافس سمة كل المباريات بلا وجود فوارق كبيرة في المستويات بين لاعب ضمن المصنفين العشرة الأوائل أو لاعب مشارك من خارج التصنيف، بدليل ما شاهدناه من مفاجآت كبيرة وأبرزها فوز اللاعب التشيكي ييري فيسلي، المصنف 123 عالمياً، على عدد من الأسماء اللامعة على رأسهم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالمياً ، والكندي دينيس شابوفالوف، المصنف 14 .

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