منتخب السيدات يتوج ببرونزية «عربية الرجبي»

المصدر: تونس - العوضي النمر

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توج منتخب سيدات الإمارات للرجبي ببرونزية البطولة العربية الثانية في تونس بفوزه على الجزائر 17 - 5، في ثاني إنجاز للمنتخب بعد أن سبق وأحرز نفس المركز خلال البطولة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية العام الماضي، فيما احتل منتخب الرجال المركز الرابع بالبطولة العربية السابعة، والتي اختتمت على ملعب الشاذلي زويتن بتونس، وأهدر فرصة نيل البرونزية بخسارته من مصر 28 دون مقابل.

وقام كمال دقيش وزير شؤون الشباب والرياضة التونسي، وقيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي، وخالد بابو رئيس الاتحاد الإفريقي، وعارف بلخيرية رئيس الاتحاد التونسي، بتتويج منتخبي تونس للرجال والسيدات بالذهب، في أول إنجاز للرجبي التونسي الذي تفوق خلال البطولة وظهر بمستوى متطور جعله ينال اللقب عن جدارة، فيما حقق منتخب ليبيا المركز الثاني في فئة الرجال بعد أن حقق مفاجأة بإقصائه المنتخب المصري حامل اللقب في الدور قبل النهائي، وحصل منتخب مصر على فضية السيدات.

وعبر محمد سلطان الزعابي أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي عن سعادته باحتفاظ منتخب سيدات الإمارات بترتيبه في ظل المنافسة القوية التي شهدتها البطولة، وقال: بذلت اللاعبات جهداً كبيراً واستطعن تقديم مستوى جيد في معظم المباريات، والفوز على المنتخب السوري وصيف النسخة الماضية، ولكن الفريق دفع ثمن تعدد الأخطاء التحكيمية، وأمامنا عمل كبير ودؤوب خلال الفترة المقبلة من أجل الارتقاء بالأداء واكتساب مزيد من الخبرات سعياً للمنافسة على المركزين الأول والثاني خلال البطولة المقبلة.

إصابات

وفيما يتعلق بمنتخب الرجال قال محمد الزعابي: كنا نأمل في تحقيق مركز أفضل، ولكن تعدد الإصابات بالفريق خلال فترة التجهيز للبطولة بإصابة 3 لاعبين من العناصر الرئيسة أثر على النتائج، والمركز الرابع مقبول نوعاً ما في ظل تلك الظروف، كما كسبنا مشاركة عدد من العناصر الشابة.وأشاد الزعابي بمستوى تنظيم البطولة، وقال: الاتحاد التونسي وفر كل ما يلزم لإنجاح البطولة، وتوجد بعض الملاحظات الخاصة بإقامة الوفود والتنظيم داخل الملعب، ولكن هذا لا يؤثر على الجهود التونسية للاستضافة .

وأشاد الزعابي بالمستوى الفني المتطور الذي ظهر عليه منتخبا تونس وليبيا، وقال هما من مفاجآت البطولة، كما ظهر المنتخب السعودي المشارك للمرة الأولى بمستوى طيب.

أخطاء التحكيم

وعبر الزعابي عن أسفه لمستوى التحكيم في البطولة، حيث ارتكب التحكيم عدداً من الأخطاء والتي كان لها تأثير سلبي على النتائج، وقال: أتمنى من الاتحاد الأفريقي مزيداً من العمل للارتقاء بالتحكيم أحد أهم أعمدة نجاح البطولات، وقال الإمارات جاهزة من الآن لاستضافة النسخة الثامنة للرجال والثالثة للسيدات خلال فبراير من العام المقبل، حيث ستقام في العاصمة أبوظبي بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

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