هجن «الرئاسة» تكسب ناموس الحول والزمول في «مهرجان المرموم»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهد ميدان المرموم، أمس، الظهور الأول لكبار هجن أصحاب السمو الشيوخ في سن الحول والزمول من ثامن أيام مهرجان المرموم التراثي للهجن 2022، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وأقيمت التحديات لمسافة 8 كلم، بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية و12 في المساء، وقاد المضمر علي جميل الوهيبي «هملولة» لهجن الرئاسة إلى قمة الحول في الشوط الرئيسي في زمن 12:10:5 دقيقة.

وحصد علي جميل الوهيبي الفوز الثاني توالياً من خلال تقديمه لـ «هملول» لهجن الرئاسة على قمة الزمول في الشوط الرئيسي الثاني بتوقيت 12:50:6 دقيقة، وواصل شعار هجن الرئاسة تألقه من خلال التحديات المسائية وتمكن المضمر محمد زيتون المهيري من الفوز بناموس الحول في الشوط الثالث بقيادته «شاهين» للقب في 12:11:7 دقيقة، وأضاف المضمر احمد مطر ماجد الخيلي النقطة الرابعة لشعار هجن الرئاسة بواسطة «الشاهينية» التي تألقت في الشوط الرابع للحول وفازت بالناموس في 12:13:4 دقيقة.

الفترة الصباحية

وتألقت هجن العاصفة في التحديات الصباحية لسن الحول والزمول ضمن المهرجان، بحصدها ناموس الشوط الرئيسي للحول عن طريق «الشاهينية» التي قادها غياث الهلالي إلى الصدارة بزمن 12:16:6 دقيقة، وكان المضمر سلطان محمد الوهيبي عند الموعد في ثاني الأشواط وقاد «شاهين» لهجن الرئاسة إلى قمة الزمول في 12:42:1 دقيقة.

وحسمت «شواهين» لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري الشوط الثالث للحول وظفرت بصدارته في 12:18:6 دقيقة، وأهدت «الشاهينية» لهجن العاصفة مضمرها غياث الهلالي ناموس الشوط الرابع للحول ووصلت إلى خط النهاية في 12:11:4 دقيقة.

رموز الثنايا

يشهد مهرجان المرموم التراثي، اليوم، تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، في تاسع أيام المهرجان، ويقام في الفترة الصباحية 14 شوطاً منها 8 أشواط للإنتاج، بينما تشهد الفترة المسائية منافسة كبيرة بين الشعارات المختلفة لأبناء القبائل على 6 رموز، وهي كأسي المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم وجائزة نقدية 1.5 مليون درهم للثنايا البكار المفتوح والإنتاج، وبندقيتين ومليون درهم للثنايا الجعدان المفتوح والإنتاج، وكأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ومليون درهم للثنايا البكار المحليات، وبندقية و800 ألف درهم لليذاع الجعدان المحليات، فيما يحصل الفائزون حتى المركز العاشر في جميع الأشواط على جوائز نقدية قيمة.

متابعة

تابع سيمون بيني، القنصل العام البريطاني في دبي والإمارات الشمالية، المفوض التجاري للملكة بالشرق الأوسط، بميدان المرموم تحديات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ التي أقيمت ضمن مهرجان المرموم التراثي 2022.

يذكر أن السباقات ظلت تشهد تواجد أعداد كبيرة من السياح الأجانب، ظلوا يتوافدون بصورة مستمرة على تحفة الميادين من أجل متابعة سباقات الهجن العربية الأصيلة.

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