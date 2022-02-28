عبد الله البسطي: دبي الأنسب لاستضافة بطولات «أصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهد معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي جانباً من منافسات اليوم الخامس لبطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم، وأكد أن دبي المكان الأنسب لاستضافة بطولات «أصحاب الهمم»، معرباً عن سعادته بتواجد أبطال 40 دولة في الحدث العالمي المهم، وقال: «مونديال دبي» جمع أبطال «الإرادة»، الذين يتنافسون في رياضة أساسها دقة النظر والتركيز واللياقة العالية، كما أن حكومة دبي تدعم برامج وأنشطة «أصحاب الهمم»، التي تنمي قدراتهم، وتحقق الدمج الشامل مع الجميع.

ووصف معاليه تنظيم المونديال بالرائع، موجهاً الشكر للجنة المنظمة، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة، وماجد العصيمي مدير الحدث على التنظيم المميز.

من ناحية أخرى أسفرت نتائج منافسات بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم عن سيطرة تركية روسية على ميداليات اليوم الخامس، وحلق لاعبو روسيا بـ 5 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وبرونزية)، فيما حصد لاعبو تركيا 4 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان).

وفازت بلجيكا بالميدالية الذهبية مسابقة الإعاقة البصرية، ونالت باكستان الميدالية الفضية وإيطاليا البرونزية، وفي مسابقات «دبليو ون»، حققت روسيا ذهب زوجي السيدات، وزوجي المختلط، وتركيا ذهب فردي وزوجي الرجال، وأمريكا ذهب فردي السيدات.

تكريم

قام ماجد العصيمي مدير المونديال، وحسن المزروعي عضو اللجنة المنظمة، وحسن الحمادي رئيس اللجنة الفنية، وعلي رؤوف المستشار الفني لنادي دبي لأصحاب الهمم أول من أمس بتكريم الحكام الدوليين المشاركين في المونديال.

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