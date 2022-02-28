33 فعالية في احتفالية اليوم الرياضي الوطني

المصدر: دبي –- البيان الرياضي

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عقد فريق العمل التنفيذي لليوم الرياضي الوطني، اجتماعه الدوري، برئاسة الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي استعداداً لانطلاق النسخة السابعة من الحدث، الأربعاء المقبل في إكسبو دبي والتي تبدأ في التاسعة صباحاً، برياضة المشي 3 كيلومترات، في أجنحة المعرض العالمي ويضم الحدث 33 فعالية رياضية متنوعة، تشمل جميع الفئات والمراحل العمرية، وتضم أنشطة مختلفة، مثل كرة القدم والسلة والطائرة والريشة الطائرة واليوغا للسيدات والدراجات، وأنشطة بدنية.

واطلع الحضور في الإجتماع على آخر المستجدات، بهدف الانتهاء من استعدادات الحدث، تأكيداً على رسالة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية ،رئيس اللجنة العليا لمبادرة اليوم الرياضي الوطني، بأهمية مشاركة جميع فئات المجتمع، وممارسة الأنشطة الرياضية، لتعزيز نمط الحياة الصحي، وتبني الرياضة أسلوب حياة.

ترأس الاجتماع، الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، بحضور المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية، وأعضاء فريق العمل، أحمد الرئيسي ممثلاً عن إمارة عجمان، فهد عبد الله بن جمعة عن إمارة رأس الخيمة،عبد الله سالم قنزول عن إمارة أم القيوين، طلال الهاشمي من مجلس أبوظبي الرياضي، سعيد العاجل وياسر الدوخي من مجلس الشارقة الرياضي، عنود الفلاسي من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، صالح الحمادي من وزارة تنمية المجتمع، أحمد العبدولي من الهيئة العامة للرياضة، النقيب حميد خميس آل علي من اتحاد الشرطة الرياضي، فاطمة الرئيسي من لجنة الإمارات للرياضة النسائية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية ، كما حضر من الهيئة ، حميد المهيري مدير الاتصال الحكومي، ومنيرة صفر رئيس قسم الإعلام والتسويق والإنتاج الفني، وأحلام أحمد رئيس قسم العلاقات العامة.

واطلع فريق العمل التنفيذي على سير الفعالية الرئيسة في إكسبو دبي، ويشهد ختام فعالية المشي، لقاءات صحافية وتلفزيونية مع المشاركين، وتسليم الميداليات والدروع التذكارية، وعدد من العروض الفنية للرياضات.

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