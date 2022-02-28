تفوق نسوي إماراتي في بطولة فزاع للرماية بالسكتون

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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اختتمت منافسات السيدات والناشئات، أول من أمس، ضمن بطولة فزاع للرماية بالسكتون، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في ميدانه للرماية، في منطقة الروية بدبي، وسط مشاركة قياسية لأكثر من 2000 رامٍ من الجنسين، وتتواصل منافساتها حتى 5 مارس المقبل.

وشهدت المنافسات تفوقاً للإماراتيات في منافسات رماية الهدف للسيدات، بعدما حققن المراكز الثلاثة الأولى، وجاءت عزاء سعيد الدرعي بالمركز الأول بالعلامة 79 منها 5 أكس، تليها بالمركز الثاني عائشة سيف الدرعي بالعلامة 79 منها 4 إكس، وبالمركز الثالث آمنة حسن بن شهدور بالعلامة 79 منها 3 إكس.

وكسبت فتيات سلطنة عمان المراكز الثلاثة الأولى في فئة الناشئات، وحلت بالمركز الأول بلقيس سالم الدرعية، تليها العنود الحرسوسية بالمركز الثاني، وذلك بعدما خاضتا جولة كسر التعادل عقب تعادلهما بالنتيجة 77 و4 إكس لكل رامية، وجاءت بالمركز الثالث شهد بنت عوض الكعبي بالعلامة 74 و1 إكس.

وفي ختام المنافسات، التي تميزت بمشاركة أكثر من 200 رامية من مختلف الجنسيات في المنافسات المخصصة للسيدات والناشئات، قام بتتويج الفائزات، العميد «م» محمد عبيد المهيري، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وراشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

دعم

وأكد راشد الخاصوني مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن دعم المرأة يُعتبر أولوية بالنسبة للمركز في استراتيجيته عموماً، وفي البطولات التراثية على وجه التحديد، وهو ما يجعلنا نخصص هاتين الفئتين سنوياً للسيدات والناشئات، والملاحظ هو الزيادة المتواصلة في الأعداد، والأهم ارتفاع المستويات، والمستوى التنافسي الكبير الذي يترجم الجهود التي تجعلنا نقيم بطولة الرماية بالسكتون، بالنظر لمكانة هذه الرياضة التراثية وتوارثها بين الأجيال للجنسين.

وعبرت عزاء الدرعي الفائزة بالمركز للأول للسيدات عن سعادتها بالعودة إلى المركز الأول، الذي سبق أن حققته في مشاركة سابقة، حيث سعت لضبط تصويبها بالشكل الصحيح، والتعامل مع الرياح بالشكل المطلوب، والاستفادة من التدريبات التي قامت بها للظهور بهذا المستوى وتحقيق الريادة.

وتتواصل المنافسات مع إقامة تصفيات تصويب الهدف لفئة الرجال المفتوحة على مدار ثلاثة أيام، فيما تقام الجمعة المقبل تصفيات إسقاط الصحون، على أن يكون الختام للرجال المفتوحة، وإسقاط الصحون السبت المقبل.

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