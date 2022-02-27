استقبال «وردي» لأبطال «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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حظيت بعثة «فرسان الإرادة» من لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، برئاسة جمعة النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية، باستقبال حافل لدى عودتها إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، حيث حققت المركز الثاني في الترتيب العام لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية في نسختها الثالثة بالبحرين، برصيد 75 ميدالية ملونة «20 ذهبية، 27 فضية، 28 برونزية»، عبر 6 منافسات شملت ألعاب القوى، رفعات القوة، كرة السلة للكراسي المتحركة، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، البوتشيا.

وكان في استقبال البعثة ذيبان المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، والنقيب عوض مبارك عبدالله المنسق العام لمبادرة «الروح الإيجابية» المجتمعية في شرطة دبي، وأحمد القاضي الأمين العام لنادي خورفكان للمعاقين، بجانب مسؤولي الأندية البارالمبية المحلية، ومنسوبي شرطة دبي.

ووصف ذيبان المهيري، المشاركة في بارالمبية غرب آسيا بالإيجابية، وقال: المركز الثاني على مستوى الترتيب العام يمثل مشاركة إيجابية، في ظل الارتقاء بالترتيب العام، وزيادة حصيلة الميداليات الملونة مقارنة بالمشاركة السابقة في ذات الدورة، مشيداً بعطاء اللاعبين ودور ومجهودات الأندية والأجهزة الفنية وقال: نحرص على تحليل نتائج مشاركة المنتخب والأرقام المحققة على صعيد كل الألعاب، بهدف التحضير بشكل أفضل للمشاركات المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقررة في أكتوبر المقبل بمدينة هانج زو الصينية، والتي تسبقها عدد من المشاركات المحلية ذات الصبغة الدولية، مثل بطولات فزاع، وملتقى الشارقة الدولي، وبطولة العالم للرماية بالعين، والتي تسهم بدورها في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم، واكتساب المزيد من الخبرات.

وأكد النقيب عوض مبارك عبدالله اهتمام شرطة دبي بأصحاب الهمم وفرسان الإرادة، بتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وبالتنسيق مع مجلس أصحاب الهمم، وقال، نتشرف باستقبال أبطال الإمارات، تقديراً لإنجازاتهم، والتي يفخر بها الشارع الرياضي، كجزء من أهداف مبادرة الروح الإيجابية، المتمثلة في الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز الانسجام الاجتماعي، والعمل على نشر الوعي والارتقاء بالسلوك الاجتماعي.

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