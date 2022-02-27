إطلاق أول دوري لسلة الناشئين في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية إطلاق دوري الناشئين لكرة السلة «جونيور إن بي إيه» في أبوظبي، والذي يُقام للمرة الأولى في الإمارات، وتبدأ المنافسات 5 مارس المقبل بمشاركة 450 طالباً وطالبة تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً من 30 مدرسة في العاصمة،، يمثلون 20 فريقاً في قسم الطلبة، و10 فرق في قسم الطالبات، على أن تتم زيادة عدد الفرق في السنوات المقبلة.

ويندرج دوري الناشئين ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية رائدة تمتد لسنوات عديدة وقعتها دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي مع رابطة السلة الأمريكية، والتي تستضيف بموجبها العاصمة الإماراتية مباريات تمهيدية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي خلال شهر أكتوبر 2022. وتتضمن الاتفاقية إقامة تجارب تفاعلية للجمهور بحضور نجوم كرة السلة الأمريكية الحاليين والمعتزلين، وإطلاق سلسلة جلسات منصة استشارات اللياقة البدنية «إن بي إيه فيت»، وتنظيم دوري الرياضات الإلكترونية.

ونظمت الدائرة والرابطة مهرجان اختيار لاعبي فرق المدارس الذين حصلوا على قمصان رسمية تحمل شعار الرابطة لارتدائها أثناء المباريات، قبل مشاركتهم في جلسات لتطوير مهارات كرة السلة، ومسابقات وتحديات متنوعة.

وحضر الحدث كلٌ من محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة، أبوظبي، ورالف ريفيرا، المدير العام للرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية في أوروبا والشرق الأوسط، إلى جانب الأسطورة الأمريكي كلايد دريكسلر، صاحب 10 مشاركات في مباراة كل نجوم الدوري والذي التقى الطلبة والطالبات.

وقال محمد المبارك: يشرفنا استضافة أول دوري ناشئين لكرة السلة «جونيور إن بي إيه» في الإمارات، والذي يشكل مصدراً لإلهام الناشئين والناشئات في العاصمة، وتحفيزهم للاستمتاع بممارسة هذه اللعبة ذات الشعبية الكبيرة. نشأت محباً لكرة السلة، وأدرك تماماً أنها رياضة رائعة مفعمة بالحماس والمنافسة والقيم الإيجابية، كما أنها تجمع الثقافات وتوحد المجتمعات، وتنمي مهارات العمل الجماعي والقيادة، وتشجع أنماط الحياة الصحية وممارسة الرياضة، وتخلق ذكريات لا تنسى، وجميعها من القيم المتأصلة في أبوظبي. ونتطلع لمشاركة شغفنا بكرة السلة مع العالم، والتعاون مع الرابطة على تطوير أجيال من المواهب الشابة.

وقال ريفيرا: سعداء بالعودة إلى العاصمة الإماراتية لإطلاق الدورة الافتتاحية من دوري الناشئين لكرة السلة «جونيور إن بي إيه» في أبوظبي، في خطوة مهمة ضمن شراكتنا مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. إن استقطاب المزيد من الفتيان والفتيات لممارسة كرة السلة هو جزء من رسالتنا المتمثلة في نشر قيم العمل الجماعي والاحترام والتسامح، علاوة على إلهام أجيال جديدة من لاعبي وجمهور كرة السلة والتواصل المباشر معهم.

وقال دريكسلر: أسعدتني التجربة المذهلة عند النزول إلى الملعب برفقة الفتيات والفتيان المشاركين في الدورة الأولى من دوري الناشئين لكرة السلة «جونيور إن بي إيه» في أبوظبي. ومنحتني كرة السلة فرصة تحقيق طموحاتي، وأؤمن أن هذا الدوري سيفتح آفاقاً واسعة أمام العديد من الطلبة والطالبات لتحقيق أحلامهم. ولعلنا نكتشف أسطورة جديدة لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) خلال مباريات دوري الناشئين في أبوظبي.

مشاركات

شارك دريكسلر في (NBA) على مدار 15 عاماً حتى اعتزاله في 1998، حيث أحرز لقب الدوري، وتم اختياره 10 مرات في مباراة كل نجوم الدوري الأمريكي، و5 مرات في تشكيلة أفضل لاعبي الدوري، وهو أيضاً عضو فريقي اليوبيلين الذهبي والماسي للدوري الأمريكي للمحترفين، وانضم مرتيّن إلى قاعة نايسميث التذكارية لمشاهير كرة السلة، الأولى عام 2004 تكريماً لمسيرته الفردية، والثانية عام 2010 بصفته عضو فريق الولايات المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية 1992 في برشلونة، أسبانيا.

ويهدف «جونيور إن بي إيه» في أبوظبي إلى ترسيخ القيم المشتركة التي تجمع الدائرة والرابطة، عبر تعزيز روح القيادة، وإتاحة فرص متساوية للجميع، والإلهام عن طريق المباريات والفعاليات والجلسات الاستشارية والتدريبية إلى جانب تشجيع الشباب على اتباع أسلوب حياة صحي وممارسة الرياضة.

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