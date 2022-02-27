11 نقطة تضع الشارقة على قمة اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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جاءت نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي ببطولة الدوري العام لرجال اليد ولم تغير بمواقع الأندية بختام الجولة الثانية، واستمر الشارقة متصدراً للبطولة برصيد 11 نقطة تمثل العلامة الكاملة إضافة للنقطتين الاعتباريتين اللتين منحتهما نظام البطولة بختام الدور قبل النهائي بصفته متصدراً لمجموعته الأولى، وكان الشارقة قد حقق فوزه الثالث على ضيفه فريق شباب الأهلي بنتيجة 31/24، واحتل شباب الأهلي المركز الرابع 7 نقاط.

واحتل الجزيرة المركز الثاني برصيد 9 نقاط عقب فوزه الصعب على فريق النصر 27/26، ليتراجع النصر للمركز الثالث برصيد 8 نقاط، وجاء فريق العين بالمركز الخامس برصيد 6 نقاط، عقب فوزه على فريق مليحة 25/23، ليستمر فريق مليحة بمركزه السادس 5 نقاط.

وحقق الوصل فوزه الأول بالمسابقة على حساب ضيفه دبا الحصن 29/26 ولم يشفع له بتغير موقعة السابع قبل الأخير بسلم الترتيب العام برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف عن مليحة، ودبا الحصن لم يتذوق حلاوة الفوز حتى الآن واستمر بموقعه الثامن والأخير برصيد 3 نقاط.

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