برعاية حمدان بن زايد.. «أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد» 3 مارس

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية الجولة الأولى من بطولة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس المقبل، وتم فتح باب التسجيل للبطولة، ومن المتوقع وصول أعداد المسجلين لأرقام قياسية في الجولة الافتتاحية للموسم، وأن تشهد منافسة كبيرة بين المشاركين من الشباب ومحبي الصيد على مستوى الدولة. في رحلة البحث عن الوزن الأكبر لسمك الكنعد في مختلف مياه الإمارات مع تطبيق كافة القوانين واللوائح.

ووجه أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على رعايته الكريمة ومتابعته لكافة الفعاليات والأنشطة، التي تقام في مدن منطقة الظفرة، مؤكداً دعم الموروث البحري، وكل ما من شأنه زيادة شعبية الرياضة البحرية في الإمارات.

وقال: نفخر بدعم قيادتنا الرشيدة للرياضات البحرية وتوفير كل المقومات، التي تضمن نجاح البطولة، والوصول بها للمستويات الأعلى من النجاح والتفوق الفني.

ورحب أحمد ثاني باستمرار الموسم البحري وتنظيم البطولات المتنوعة للنادي بشكل أسبوعي، وبعودة بطولة الكنعد، التي تعد من البطولات المفضلة لدى أوساط البحارة والنواخذة والشباب في الإمارات.

وأضاف: نقبل على مغامرة جديدة في استكشاف الأوزان الأعلى وناموس التحدي بين الأبطال، ونتوقع إقبالاً كبيراً في التسجيل، والبطولة بدأت منذ لحظة فتح باب التسجيل، واعتماد المشاركة.

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