صحة أبوظبي بطل كأس أبوظبي للكريكيت «T20»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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فاز فريق دائرة الصحة بأبوظبي، بلقب كأس بطولة أبوظبي «T20» المجتمعية للكريكيت، بفوزه على فريق مستشفى «إل إل إتش» في المباراة النهائية، التي أقيمت على ملعب نادي أبوظبي للكريكيت، ويحرص مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للكريكيت، من خلال البطولة، على مواصلة خطط نشر اللعبة بين مختلف فئات المجتمع، واستقطاب نخبة اللاعبين المميزين لصفوف المنتخب، وقال عارف العواني أمين عام المجلس: سعداء بمشاهدة الكريكيت المجتمعي، وهو يحتل مكانة متقدمة في أبوظبي، والخطوة المقبلة لتطوير هذه الرياضة، تستهدف تحقيق التفاعل المجتمعي مع كافة منافساتها، ولذلك التزم مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للكريكيت، بإنشاء أربعة ملاعب بيضاوية الشكل، مخصصة لأفراد المجتمع.

وأضاف: يهدف التطوير الاستراتيجي لبنية تحتية رياضية عالمية المستوى في أبوظبي، إلى تقديم أفضل عروض الكريكيت في العالم للاعبين الناشئين، وأفراد المجتمع بشكل عامّ، ونحن سعداء لأن مسار تطوير لعبة الكريكيت المجتمعي، واللاعبين الصغار، وبرامج نادي أبوظبي، تسير وفق الخطة المرسومة، وبلغت أشواطاً متقدمة نحو الهدف المنشود.

وتمنى مات بوتشر الرئيس التنفيذي لنادي أبوظبي للكريكيت، أن يسهم نجاح البطولة في تقديم المزيد من فرص التطوير لرياضة الكريكيت في الإمارات، على كافّة المستويات، وقال: تعتمد رؤيتنا الاستراتيجية التطويرية لعام 2022، على تحسين قدرتنا على استضافة بطولات تنافسية للناشئين والكبار باستمرار، في نادي أبوظبي للكريكيت، واستضافة المزيد من البطولات الدولية، ويعد التزام مجلس أبوظبي الرياضي الأخير، المتعلق بالبنية التحتية، هو المفتاح لهذه الرؤية، حيث يتيح لنا العمل في وقت واحد على ملاعب الكريكيت من الدرجة الأولى، وبدأ ذلك ببطولة كأس أبوظبي T20 المجتمعية، فيما يضم موسمنا المقبل 7 بطولات، ما يسهم في نشر اللعبة، ويحفز أفراد المجتمع على ممارستها، وتحقيق أحلامهم من خلال برامجنا التي تمثل فريق أبوظبي في لعبة الكريكيت T10،T20،T50 وما فوق، مع شركائنا في مجلس الإمارات للكريكيت.

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