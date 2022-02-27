220 دراجاً في تحدي جبل حفيت المجتمعي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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حظي تحدي «طواف الإمارات» المجتمعي للدراجات الهوائية بالعين، بمشاركة ما يزيد على 220 متسابقاً ومتسابقة وأقيم السباق لمسافتي 30 كم و60 كم، وانطلق من وادي أدفانتشر وصولاً إلى قمة جبل بالتزامن مع المرحلة الختامية من طواف الإمارات، وتُوج الفائزون على المنصة نفسها التي شهدت تتويج أبطال طواف الإمارات العالمي على قمة جبل حفيت.

وفاز المغربي أنس عايطفي بسباق 60 كم محققاً 1:41:36 ساعة، وحل الأريتري تيفسوم أوكوبامريم بالمركز الثاني بزمن 1:42:11 ساعة، وفي فئة السيدات فازت الإيرلندية لاورين مولاوركي بالمركز الأول لفئة السيدات وحققت 2:13:15 ساعة، وحلت الإماراتية صافية الصايغ بالمركز الثاني بزمن 2:16:24 ساعة، وتلتها الفلبينية نوفولين كوكونين بزمن 2:17:19 ساعة

وسيطر حسن سلطان ومحمد الحمادي وخليفة الحمادي على المراكز الثلاثة الأولى في سباق 30 كم، وفي فئة السيدات جاءت البريطانية ليديا أدلين بالمركز الأول وتلتها بالمركزين الثاني والثالث الإماراتيتان زهرة حسين وهدى حسين.

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