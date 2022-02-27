الفلاسي ودرويش يتصدران «دبي لصيد الأسماك»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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حقق سالم الفلاسي المركز الأول في فئة الكنعد بالجولة الأولى ببطولة دبي لصيد الأسماك ونجح في اصطياد سمكة تزن 27.60 كلغ وحصل على الجائزة الكبرى وقدرها 25 ألف درهم، ونال هزاع محمد عبدالعزيز المركز الثاني، واصطاد سمكة تزن 25.65 كلغ وحصل على 20 ألف درهم، وجاء جاسم محمد مراد ثالثاً بسمكة تزن 25 كلغ وحصل على 18 ألف درهم.

وفي فئة صيد سمكة السكل (كوبيا) حقق عيسى درويش المركز الأول واصطاد السمكة الأثقل وزناً على الإطلاق في الجولة الأولى (38.30 كلغ) ونال جائزة قدرها 15 ألف درهم، وحقق عبدالقادر الواحدي المركز الثاني بسمكة وزنها 31.90 كلغ، بينما احتل حمدان المنصوري المركز الثالث بسمكة تزن 25.65 كلغ.

وقام محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية يرافقه أحمد السويدي رئيس لجنة التحكيم في البطولة وعبيد غريب بن جرش، أحد المتسابقين القدامى في رياضة الزوارق السريعة بتتويج أبطال الجولة الأولى من البطولة وأصحاب المراكز الثلاثة الأولى في فئتي (الكنعد) و(السكل) بدروع ميداليات تحمل الشكر والتقدير إلى خط دفاعنا الأول.

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