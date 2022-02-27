بن فطيس والحمادي يتصدران بطولة رماية الأطباق

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كشف اليوم الافتتاحي للبطولة الثالثة لرماية الأطباق، عن مولد نجم صاعد جديد، ومشروع بطل، هو الشيخ محمد بن أحمد بن حشر «12 عاماً»، الذي خطف الأضواء من الكبار، بأداء مميز، تفوق به على رماة سبقوه سناً وخبرة، مؤكداً مقولة «ابن الوز عوام»، وحقق 52 طبقاً والمركز الخامس، وسط منافسة قوية بين رماة الإسكيت، والتي تصدرها سيف بن فطيس محققاً 71 طبقاً، وتلاه عبيد مصبح ثانياً برصيد 70 طبقاً، ثم محمد حسن برصيد 68 طبقاً، والواعد سالم بن حم برصيد 57 طبقاً.

وعلى صعيد رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، تصدر أحمد الحمادي برصيد 70 طبقاً، يليه كل من حمد بن مجرن «69 طبقاً» ثانياً، ثم وليد العرياني ويحيى المهيري وسيف الشامسي بالمركز الثالث برصيد 68 طبقاً، ثم ظاهر العرياني سادساً برصيد 65 طبقاً، وفي بطولة الناشئين، انفرد بالصدارة أحمد النعيمي برصيد 61 طبقاً، وتلاه أحمد بن مجرن برصيد 59 طبقاً، ثم محمد بن حم برصيد 57 طبقاً، وانفردت عائشة محمد الياسي بصدارة فئة السيدات، برصيد 59 طبقاً، وتلتها فاطمة مبارك في برصيد 56 طبقاً.

من ناحية أخرى، عقد اتحاد الرماية اجتماعاً تنسيقياً، مع الرماة الذين تم اختيارهم للمشاركة في بطولة كأس العالم لرماية الأطباق بقبرص، من 8 - 19 مارس المقبل، وتم إطلاعهم على ترتيبات السفر.

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