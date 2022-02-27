روبليف.. بطل جديد لـ«تنس دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اختتمت أمس بطولة سوق دبي الحرة للتنس، وتوج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، الروسي اندريه روبليف بطلاً جديداً للنسخة 30 من البطولة، والذي بات يحمل رقم 19 في سجلها الذهبي.

وفاز روبليف المصنف 7 عالمياً في المباراة النهائية على التشيكي جيري فيسيلي المصنف 123 عالمياً، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4 في ساعة، و21 دقيقة لينضم إلي قائمة أساطير التنس الفائزين بلقب البطولة أمثال السويسري فيدرر صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب (8 مرات)، والصربي ديوكوفيتش حامل اللقب 5 مرات.

وحضر مراسم التتويج، سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، وكولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وراميش كيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك مدير البطولة، وشينيد السباعي، نائب الرئيس لشؤون التسويق، وناصر المرزوقي، أمين السر العام لاتحاد التنس.

وأصبح روبليف ثاني لاعب روسي يتوّج بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد مواطنه أصلان كاراتسيف بطل النسخة الماضية، وحصل روبليف على جائزة مالية تقدر بـ 523 ألفاً و740 دولاراً، بالإضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفه العالمي، فيما حصد التشيكي فيسيلي الجائز المالية للمركز الثاني، البالغة 282 ألفاً و300 دولار، بالإضافة إلى 300 نقطة.

ويعدّ لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس ثاني لقب للنجم الروسي روبليف، خلال أسبوع واحد، بعد تتويجه الأحد الماضي بلقب بطولة مرسيليا الفرنسية، ليرفع رصيده إلى 11 لقباً في مسيرته الاحترافية، التي بدأها في 2014.

من جهة أخرى توج الثنائي المكون من النيوزيلندي مايكل فينوس، والألماني تيم بويتز بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس للزوجي رجال، عقب فوزهما على الكرواتيين نيكولا مكتيتش، ومات بافيتش بشوط كسر التعادل 16-14، بعد أن تقدم فينوس وبويتز في المجموعة الأولى 6-3، وفاز مكتيتش وبافيتش بالمجموعة الثانية 7-6.

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