بوغاتشار الذهبي.. احتفظ بلقب طواف الإمارات للعام الثاني

المصدر: العين - البيان الرياضي

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رسّخ السلوفيني بوغاتشار؛ دراج الإمارات، مكانته بطلاً ذهبياً لطواف الإمارات للدراجات الهوائية، وحافظ على اللقب للعام الثاني توالياً بفوزه أمس بالمرحلة السابعة في العين. وقطع بوغاتشار مسافة السباق البالغة 1060 كلم على مدى

7 مراحل في 25:38:16 ساعة. وتوّج معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، بوغاتشار باللقب.

ويعد طواف الإمارات السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وأقيم بمشاركة 140 دراجاً يمثلون 20 فريقاً محترفاً، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي. واختتمت منافساته على قمة جبل حفيت بمدينة العين.

وتغلب بوغاتشار بفارق 22 ثانية على البريطاني آدم ياتس، دراج فريق إينيوس جريناديرز، الذي أنهى الطواف في المركز الثاني، في تكرار لنفس ترتيب نسخة 2021، واحتل المركز الثالث في الترتيب العام الإسباني بيلو بيلباو، دراج فريق البحرين فيكتوريوس بفارق 48 ثانية عن بوغاتشار، بينما جاء في المركز الرابع الروسي ألكسندر فلاسوف، دراج بورا هانزجروهي الألماني، فيما استمر فريق الإمارات في تقديم نسخة مميزة في الطواف بحصول دراجيه البرتغالي جواو ألميدا والبولندي صاحب الخبرة رافال مايكا على المركزين الخامس والسابع.

حسم

ونجح بوغاتشار في حسم لقب المرحلة السابعة الأخيرة في العين لمسافة 148 كلم، رغم المنافسة مع آدم ياتس، حيث تمكن الدراج السلوفيني من التفوق على منافسه البريطاني في آخر 200 متر بالسرعة القصوى قبل عبور خط النهاية على قمة جبل حفيت، وأنهى مسافة السباق في 3:20:24 ساعات، فيما حل ثالثاً بيلو بيلباو، وفي المركز الرابع جواو ألميدا.

واعتلى فريق الإمارات صدارة الترتيب العام للفرق، متقدماً على فريق دي إس إم الفرنسي في المركز الثاني، وفريق البحرين فيكتوريوس الثالث.

وبانتهاء النسخة الرابعة أصبح بوغاتشار أكثر الدراجين فوزاً في مراحل طواف الإمارات خلال أربع نسخ، وسجل الفوز في 4 مراحل، بزيادة انتصار عن الأيرلندي سام بينيت، والسلوفيني بريموز روغليتش، وأيضاً أكثر من فاز بالمرحلة الجبلية في العين بقمة جبل حفيت.

شارك في مراسم التتويج كل من أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي، واللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، والمهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وغانم مبارك راشد الهاجري مدير عام المؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية بالعين، إلى جانب ممثلي الرعاة، إسماعيل عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة أستراتا، وأميمة أبوبكر مديرة المكتب التنفيذي للاتصال في مبادلة، وبيتر إبراهام ممثل الشركة العالمية القابضة، وسويدان راشد الظاهري عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، ومحمد القاسم ممثل نخيل، وهاشم الهاشمي ممثل طيران أبوظبي، وكارلو فيرو ممثل وكالة التجارة الإيطالية.

الإقامة الذهبية

وقدم معالي الشيخ سلطان بن طحنون، بحضور عارف العواني، تأشيرة الإقامة الذهبية لتادي بوغاتشار، ومارو جيانيتي مدير فريق الإمارات، تقديراً لإسهاماتهما الكبيرة في إعلاء اسم الإمارات في المحافل الرياضية العالمية، كما تم تكريم فريق الإمارات بجائزة أفضل فريق طواف الإمارات، وذلك بحضور مطر اليبهوني رئيس فريق الإمارات، إضافة إلى ذلك تم تكريم كافة الجهات الداعمة والمتطوعين في أجواء احتفالية مميزة بختام الحدث العالمي المرموق.

القمصان

وفي ختام النسخة الرابعة لطواف الإمارات حصد بوغاتشار القميص الأحمر للمتصدر برعاية الشركة العالمية القابضة، والقميص الأبيض برعاية نخيل لأفضل دراج شاب، بينما انتزع البلجيكي جاسبر فيليبسن القميص الأخضر برعاية وكالة التجارة الإيطالية للمتصدر بالنقاط، فيما نال الروسي ديميتري ستراكوف القميص الأسود برعاية طيران أبوظبي لمتصدر مراحل السرعة المتوسطة.

سعادة

وقال بوغاتشار: أنا سعيد للغاية بالفوز على جبل حفيت للمرة الثالثة، والفوز بطواف الإمارات لثاني مرة توالياً، وفخور بهذا الانتصار الرائع لفريق الإمارات.

وأضاف: الفوز يحسب للفريق كله، وما يجعله أكثر روعة أنه يأتي في موطن الفريق الذي يسعى لاستكمال مسيرته الناجحة في المستقبل، لا سيما وأنه السباق الأول في الجولة العالمية في بداية عام 2022.

وتابع: كنا نسعى للفوز باللقب في الإمارات، وتحقق ذلك نتيجة العمل الجماعي والتخطيط الجيد من جميع أعضاء الفريق، وأشكر جماهير الإمارات التي قدمت لنا دعماً كبيراً منذ حضورنا خلال المعسكر التحضيري للطواف.

وبيّن البطل الذهبي أنه واجه منافسة قوية من آدم ياتس، ولكنه يعرف مرحلة الصعود لقمة جبل حفيت جيداً، وقال: «في إحدى اللحظات كنت أعاني حقاً، ولكن لحسن الحظ تباطأ آدم ياتس أيضاً».

ووصف مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات، الفوز بلقب الطواف لثاني مرة بالفوز المهم، لأنه يحمل اسم الإمارات، والفوز في الدولة إنجاز كبير نهديه للقيادة الرشيدة والشعب الإماراتي.

وقال: كانت مراحل الطواف صعبة للغاية، وكل مرحلة كانت مهمة بالنسبة لنا، وسعداء بتحقيق هذا الانتصار لدولة الإمارات، لأن الجميع كان ينتظر منا ذلك.

وأضاف: «الانتصار في بداية الموسم من شأنه منح الفريق والدراجين الثقة في المستقبل، خاصة وأن فريق الإمارات أصبحت له سمعة عالمية، ومن أبرز المنافسين على لقب الطوافات الكبرى، نأمل أن يكون الفوز في الإمارات فاتحة خير في بقية السباقات عام 2022».

العواني: فخورون بالأصداء العالمية

وهنأ عارف العواني القيادة الرشيدة بإنجاز فريق الإمارات بفوزه بلقب النسخة الرابعة من طواف الإمارات، موجهاً الشكر إلى إدارة الفريق والدراجين والفنيين على ما حققوه باسم الوطن بعد منافسة قوية نجح الفريق خلالها من تصدر المشهد العالمي في رياضة الدراجات الهوائية، وحافظ على القمة حتى نهاية المراحل السبع.

وقال: ما تحقق يجعل الفرحة مزدوجة بنجاح الحدث الأول في السباقات العالمية للدراجات الهوائية هذا العام، وبأن يكون صاحب الأرض هو البطل.

وأشاد بكل الأطقم الإدارية والفنية والفرق الـ20 المشاركة في الطواف، واللجان والشركاء والمتطوعين للعمل الاحترافي الكبير الذي جاء في قمة النجاح برغم جميع التحديات، لكن الإمارات كسبت التحدي بامتياز، وبرهنت أنها فرس الرهان في أي تحدٍ رياضي.

وأضاف العواني: فخورون للغاية بنجاح النسخة الرابعة من الطواف، الذي غطت مساراته معظم إمارات الدولة ومعالمها الحضارية والتراثية والجغرافية، وممتنون جداً لفريق الإمارات الذي برهن جدارته، وأصبح بين الكبار في العالم في هذه الرياضة، وهو يحقق الإنجاز تلو الإنجاز. سعداء بالإشادة التي وجدها التنظيم من جميع المشاركين، وسعادتنا أكبر بأن هذا الحدث جاء رائعاً، ليعكس الاهتمام والمتابعة الدائمة من قيادتنا الرشيدة، التي جعلت دولتنا صاحبة الريادة في العديد من المجالات، وهذا فخر لنا ولوطننا، ودافع وحافز للمزيد من النجاح في التحديات المقبلة.

وتوجه بالشكر لكافة الجهات الداعمة والراعية والمساهمين كافة بنجاح الحدث بكل المراحل، مبيناً أن هذا الأمر يعكس التلاحم الوطني الكبير وتكاتف جميع المؤسسات من أجل إنجاح أكبر الفعاليات الرياضية العالمية على مستوى الدولة.

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