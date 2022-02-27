الرياضة في دبي.. استثمارات وتنمية وسعادة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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لطالما أدركت دبي أهمية الرياضة في حياة الإنسان ونهضة المجتمع، وهو ما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فارس العرب، رعاه الله، بالقول: «الجسم السليم المعافى مصدر سعادة الإنسان».

عملت دبي بشكل استراتيجي مع الكثيرين، سنواتٍ، للاستثمار في مواردها وقدراتها عبر قطاع الرياضة لتصبح اليوم مركزاً عالمياً للمشاريع والمرافق الرياضية واستضافة المناسبات الرياضية العالمية يرحب بكل من النخب العالمية والمشاركات الشعبية الرياضية. وحرصت قيادة دبي على دعم المبادرات والمشاريع والأفكار في مجال الصحة والعافية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «تحدي دبي للياقة»، و«معرض دبي للصناعة النشطة»، علاوة على المجالس الرياضية التي تعمل بنشاط واضح في كل أنحاء الدولة واضعة نصب أعينها رفاهية السكان والعاملين ولياقتهم عاملاً رئيساً في زيادة إنتاجيتهم وصحتهم العقلية.

رؤية

ويؤكد نيكش نايك المدير العام في «ويل فيت» أن نادي «ويل فيت» Wellfit أحد أبرز المشاريع الرياضة التي تمكنت من المقاربة مع رؤية دبي الخاصة بتعزيز قطاع الرياضة فجعلت «تمكين أساليب الحياة النشطة للجميع» شعاراً لها وأول أهدافها ليصبح مركز «ويل فيت» في جوهره المكان الذي تلتقي فيه الرياضة واللياقة البدنية مع التكنولوجيا والابتكار، ليتيح للأعضاء بوابة واسعة نحو نمط حياة نشطة، عبر تمكينهم من تطوير أنفسهم والارتقاء بمستويات رفاههم وصحتهم وعافيتهم مع فجر كل يوم جديد.

ويقع «ويل فيت» في «سيركل مول» بقرية جميرا الدائرية ويُعدّ أحد أكبر مراكز الأنشطة المخصصة للرياضة والصحة واللياقة البدنية في دولة الإمارات، إذ يتكون مرفقنا الجديد من طابقين وبمساحة 75,000 متر مربع، ويعمل فيه مجموعة من أفضل المدربين الذين يديرون حصصاً جماعية للأفراد البالغين والأطفال. ولدينا فريق من المدربين الخبراء لرفد الأعضاء بالمعلومات والبرامج المخصصة التي تلبي احتياجاتهم الفريدة، وتعزيز قدرتهم على عيش نمط حياة صحي يتسم بالحيوية والنشاط. كما أن موظفينا ملتزمون إلهام الأفراد والأُسر والمجتمعات وتحفيزهم في مساعيهم على تحقيق إنجازات جديدة تتعلق بصحتهم وعافيتهم، كما أن بيئة مرافقنا تساعد على تحقيق هذا الإنجاز الطموح.

«بلاك آوت» Blackout

ويعد «بلاك آوت» أحد التمارين التي يمكن تطبيقها في أماكن العمل. إذ يمكن احتواء المعدات والإعدادات اللازمة ضمن قاعة واحدة تخصص للتدريب. ويشتمل هذا التدريب المتواتر عالي الكفاءة (HIIT)، على الملاكمة وتمارين القوة الشاملة، ويُقدّم في مرافق ذات تصميم حصري. وقد وُضع هذا البرنامج داخلياً من قبل نخبة من الرياضيين ممن يتحلّون بشغف عميق بهذا المجال. ويتعلم الأشخاص الذين يخوضون تجربة هذا التمرين المتكامل مجموعة تكتيكات الملاكمة التقليدية باستخدام أكياس الملاكمة المائية، إلى جانب التدريبات القائمة على القوة باستخدام مقعد اللياقة (FitBench) وفي مساحات ذات تصاميم غامرة بصرياً.

تجربة

يعمل البرنامج مع جميع تراكيب الهجوم وتمارينه ومؤقتاته الخاصة المعروضة على الشاشات، وقد صُمّم لإثراء التجربة الحسية باستخدام أحدث التقنيات، ويتضمن مدربين محترفين ذوي قوة ومهارة عاليتين، يوجهون المستخدمين طوال تمرين الملاكمة والقوة، الذي يمتدّ مدة 45 دقيقة. وقد اشترك أكثر من 200 شخص في هذا البرنامج في مدة 6 أسابيع فقط منذ افتتاح صالتنا الضخمة الواقعة في «سيركل مول» بقرية جميرا الدائرية في دبي. مع العلم بأننا ندير حصص «بلاك آوت» التدريبية للبالغين، وللأطفال من سن 8 إلى 11 عاماً، وللأطفال من 12 إلى 15 عاماً، إضافة إلى حصص للعائلات يتمرن فيها الآباء والأطفال معاً.

رفاهية

وعن دور رفاهية الموظفين ولياقتهم في زيادة إنتاجيتهم وصحتهم العقلية، يقول نايك: «تتمثل فلسفتنا في ويل فيت بتمكين أساليب الحياة النشطة للجميع، وهذا الأمر ليس مجرد مصادفة، فقد بيّنت الكثير من الدراسات القائمة على أسس علمية أن حياة الأفراد تتحسن في جميع النواحي تقريباً حينما ينشطون في ممارسة الأنشطة البدنية. ولهذا أسست ويل فيت لإتاحة المجال أمام الأفراد للانخراط في بيئة رياضية متكاملة وتحسين حياتهم وحياة مجتمعاتهم. ولذلك حرصنا على توظيف مجموعة من المدربين العالميين الأكفاء الذين يمكنهم إشراك الناس في مختلف الأنشطة البدنية على المستوى الشخصي لتحسين نمط حياتهم، الأمر الذي قد يعني لبعضهم رفع الإنتاجية المهنية أو تحسين الصحة العقلية؛ فإذا كان المرء ينشط بدنياً ويتواصل اجتماعياً ويتلقّى الدعم من نظام متكامل مثل ويل فيت، فسوف يحظى بصحة أفضل ويحسن من مهارات التواصل لديه.

إبداع

وقبل وقت ليس ببعيد، لم تكن سوق اللياقة البدنية في دولة الإمارات تواكب السوق العالمية، ولكن إذا نظرنا إلى وضع السوق في عام 2022 فيمكننا القول إن الإمارات باتت اليوم سوقاً إبداعية في مجال اللياقة البدنية، بل إنها تضاهي بعض الأسواق في البلدان الغربية. وفي هذا السياق، فإننا نشهد ظهور المزيد من العلامات التجارية المحلية في مجال اللياقة البدنية، ويمكن القول إن «ويل فيت» نموذج محلي 100%، فهو ليس علامة تجارية أو امتيازاً تجارياً نقدّمه للسوق الإماراتية، بل هو نموذج محليّ بالكامل، بدءاً من الفكرة ومروراً بالاستثمار وبناء نموذج الأعمال والعلامة التجارية والتصميم وحتى اقتراح القيمة – كل ذلك وضعته «ويل فيت» هنا في الإمارات ليكون الأول من نوعه في العالم.

استثمار

وفي هذا الإطار، أظهر مؤشر «كيرني» لثقة المستثمرين في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2021 أن الإمارات قد احتلت المرتبة 15 عالمياً، وهي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي جاءت ضمن أفضل 20 دولة في العالم ضمن هذا المؤشر، ما أسهم في رفع ثقة المستثمرين في المنطقة. وكذلك، فإن نسبة انتشار سوق اللياقة البدنية في الدولة مقارنة بالأسواق المتقدمة تظهر مجالاً واسعاً للنمو والتطوّر. ويأتي «ويل فيت» في الطليعة من ناحية الرغبة في إحداث التغيير الجذري في سوق اللياقة البدنية في المنطقة وأول مرة منذ عشرة أعوام، ونحن نرى أن نموذجنا هذا سوف يحظى بنجاح كبير في المستقبل القريب.

تركيز

ويجسد «ويل فيت» مبدأ الحياة النشطة وينصب تركيزنا في ويل فيت على تزويد أعضائه المعرفة وتسليحهم بالأدوات والمهارات اللازمة ليتمكنوا من عيش نمط حياة أكثر نشاطاً، ليحصلوا على الإلهام، ونحفزهم على كسر الحواجز ولدفع أنفسهم إلى الأمام بعقلية ربما لم يألفوها من قبل، وذلك عبر إتاحة المجال أمامهم للوصول إلى أحدث المعدات وأفضل المرافق وأكفأ المدربين. ونقدّم في ويل فيت عضويات للأفراد والأزواج والأسر فتكون مصمّمة لمنح المشتركين قيمة استثنائية من خلال عضوية معقولة التكلفة تتيح الاستفادة من مجموعة متنوعة من التجارب والمرافق والحصص والبرامج التدريبية المبتكرة، وذلك في بيئة شاملة تعتمد على الاحتياجات والأهداف الفريدة لكل عضو تحت سقف واحد. ونحرص انطلاقاً من قيمنا المبتكرة على استفادة أعضائنا من تجربة رقمية مرموقة مصممة لاحتياجاتهم، وتناسب جميع الفئات العمرية من الأطفال الصغار وصولاً إلى البالغين المبتدئين والرياضيين المحترفين.

وتسعى ويل فيت إلى تغيير قواعد اللعبة في المنطقة من خلال تزويد الأفراد التكنولوجيا وتسليحهم بالأدوات اللازمة والمعرفة المناسبة ليعيشوا حياة أكثر نشاطاً، فيما يؤكد نايك أن لدى الشركة خططاً طموحة للتوسّع في جميع أرجاء الدولة وافتتاح مزيد من الفروع في عام 2022.

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