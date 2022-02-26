أحمد بن سعيد يتوج روبليف بطلاً لـ«تنس دبي»

المصدر: دبي- عدنان الغربي -تصوير - دينيس مالاري

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، توج سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، اليوم، الروسي اندريه روبليف، المصنف 7 عالمياً، بلقب النسخة 30 لبطولة سوق دبي الحرةّ للتنس البالغ مجموع جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وفاز روبليف في المباراة النهائية على التشيكي جيري فيسيلي المصنف 123 عالمياً، بمجموعتين دون رد بواقع 6-3 و6-4 في ساعة و21 دقيقة.

وحضر مراسم التتويج، سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للتنس، كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي رئيس العمليات في سوق دبي الحرة، وصلاح تهلك مدير البطولة، وشينيد السباعي، نائب الرئيس لشؤون التسويق، وناصر المرزوقي، أمين السر العام لاتحاد التنس.

وأصبح روبليف ثاني لاعب روسي يتوج بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد مواطنه أصلان كاراتسيف بطل النسخة الماضية، كما بات البطل رقم 19 في السجل الذهبي للبطولة، إلى جانب أساطير التنس أمثال السويسري روجيه فيدرر صاحب الرقم القياسي في التتويج باللقب (8 مرات)، والصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب 5 مرات.

وحصل روبليف على جائزة مالية تقدر بـ 523 ألفاً و740 دولاراً، بالإضافة إلى 500 نقطة تضاف إلى مجموع نقاط تصنيفه العالمي، فيما حصد التشيكي فيسيلي الجائز المالية للمركز الثاني، البالغة 282 ألفاً و300 دولار، بالإضافة إلى 300 نقطة.

ويعدّ لقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس ثاني لقب للنجم الروسي، خلال أسبوع واحد، بعد تتويجه الأحد الماضي بلقب بطولة مرسيليا الفرنسية، ليرفع رصيده إلى 11 لقباً في مسيرته الاحترافية، التي بدأها في 2014.

من جهة أخرى توج الثنائي المكون من النيوزيلندي مايكل فينوس، والألماني تيم بويتز بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس للزوجي رجال، عقب فوزهما على الكرواتيين نيكولا مكتيتش، ومات بافيتش بشوط كسر التعادل 16-14، بعد أن تقدم فينوس وبويتز في المجموعة الأولى 6-3، وفاز مكتيتش وبافيتش بالمجموعة الثانية 7-6.

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