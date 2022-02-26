الإمارات تتسلم علم استضافة النسخة الرابعة 2024

المصدر: المنامة - معتصم عبد الله

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نال «فرسان الإرادة» من لاعبي ولاعبات منتخب الإمارات لأصحاب الهمم، وصافة دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثالثة «البحرين 2022»، محققين المركز الثاني في للترتيب العام، برصيد 20 ميدالية ذهبية، من أصل 75 ميدالية ملونة حققها لاعبونا في 6 منافسات هي ألعاب القوى، رفعات القوة، كرة السلة للكراسي المتحركة، كرة الطاولة، الريشة الطائرة، البوتشيا بواقع «20 ذهبية، 27 فضية، 28 برونزية»، وجاء العراق في المركز الأول برصيد 31 ذهبية، فيما نالت الكويت المركز الثالث «16 ذهبية»، ثم عمان «13 ذهبية»، والبحرين «12 ذهبية»، والسعودية «10 ذهبيات»، وسوريا، والأردن «4 ذهبيات» واليمن «ذهبيتان».

وحصد «فرسان الإرادة»، ببعثة الإمارات 19 ميدالية جديدة في اليوم الأخير من بينها 4 ذهبيات وتصدر قائمة رباعي الذهب، سارة الجنيبي بحصدها ذهبية رمي القرص فئة «إف 33»، وتحقيقها رقماً جديداً في المحاولة الخامسة لمسافة 10.55 أمتاراً، وشملت القائمة أحمد الحوسني المتوج بذهبية رمي القرص فئة «إف 33»، ومريم الزيودي وحصدت ذهبية الصولجان فئة «اف 40»، وعادل حسن ذهبية منافسات رفعات القوة فئة وزن 76 ك، فيما نال منتخبنا لسلة الكراسي المتحركة، الميدالية البرونزية خلف منتخبي الكويت والسعودية، وتفوق منتخبنا في مباراته الأخيرة على منتخب عمان بنتيجة 55 - 50.

وتجاوزت نتائج بعثة الإمارات بالدورة الثالثة، نتائج الدورة الماضية للألعاب بالأردن 2019، والتي أنهاها منتخبنا ثالثاً برصيد 59 ميدالية «16 ذهبية، 21 فضية، 22 برونزية».

تسليم العلم

وشهد حفل الختام بمدينة خليفة الرياضية، تسلم الدكتور طارق سلطان بن خادم نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، علم استضافة الإمارات «النسخة الرابعة» لدورة ألعاب غرب آسيا عام 2024، من الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس اللجنة البارالمبية البحرينية، ورئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة الثالثة، والدكتور عبد الرزاق بني رشيد، رئيس الاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا، إيذاناً ببدء استعدادات الإمارات لاحتضان الحدث البارالمبي في الدولة للمرة الثانية بعد الأولى «خورفكان 2017».

تعزيز

وأكد الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة أن النجاح الكبير لمنافسات النسخة الثالثة، يسهم في تعزيز أهمية الألعاب الرياضية لأصحاب الهمم، مشيداً بتعاون جميع الوفود المشاركة في الدورة والتي مهدت الطريق لتنظيم البحرين لدورة استثنائية لاقت استحسان الجميع، وقال نثق في استمرار التنظيم المثالي في النسخة المقبلة في الإمارات، لما تملكه من إمكانات مميزة وكوادر إدارية مؤهلة.

وأعرب الدكتور عبد الرزاق بني رشيد، عن شكره وتقديره للبحرين على الاستضافة المتميزة للدورة، مؤكداً أن الإجراءات التنظيمية وتعاون الوفود المشاركة ساهم في إخراج الدورة بحلة تنظيمية رائعة.

جاهزية

جدد الدكتور طارق بن خادم، التأكيد على جاهزية الإمارات لاحتضان النسخة الرابعة لألعاب غرب آسيا، وقال نسعد باستضافة الدورة مجدداً، ونرحب من الآن بالجميع.

وأشاد جمعة النعيمي عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية مدير البعثة، بالنتائج الإيجابية لـ «فرسان الإرادة» والمستوى المميز على صعيد كل الألعاب، وقال: حصد المركز الثاني في الترتيب العام، وتجاوز رصيد ميداليات المشاركة في النسخة الماضية، يمثل مؤشراً إيجابياً في تطور المستوى العام على صعيد كل المنافسات، وقال: رصيد المشاركة الإيجابي لمنتخبنا في بارالمبية غرب آسيا، يسهم في التحضير بشكل مثالي للاستحقاقات المقبلة، والتي تتصدرها منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقررة في أكتوبر المقبل بمدينة هانج زو الصينية.

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